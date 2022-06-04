Чемпион мира по боксу запретил транслировать свой бой в россии, а Украине отдал права бесплатно

В дивизионе Ломаченко пройдет большой бой

Представители абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) сделали красивый жест, поддержав Украину.

Промоутеры приняли решение предоставить Украине бесплатные права на показ чемпионского боя австралийца против обладателя титула WBC в легком весе американца Девина Хэйни (27-0, 15 КО). Более того, россии отказали продавать телеправа на этот поединок. Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль в Twitter.

Таким образом, австралиец поддержал народ Украины. Бой Камбосос — Хэйни состоится в ночь на 5 июня (воскресенье) в австралийском Мельбурне. Прямая трансляция вечера бокса будет показана на megogo по подписке (стоимость пробной — 1 грн), начало — в 04:00 по киевскому времени. Старт главного поединка ожидается не раньше 6:30.

Напомним, боксеры провели церемонию взвешивания, которая была весьма необычной. Хэйни с первой попытки уложился в лимит легкого веса и показал на весах 135 фунтов (61,2 кг), а вот Камбосос полностью разделся, но все равно не влез в лимит (135,36 фунта). Джордж вернулся спустя полтора часа и показал на весах 134,49 фунта. Австралиец при этом добавил, что специально "провалил" взвешивание, чтобы поиграть на нервах оппонента.

Добавим, что в легком весе выступает Василий Ломаченко. Loma должен был стать соперником Камбососа, однако из-за войны украинец отказался от шанса стать абсолютным чемпионом мира и решил остаться на родине.

Напомним, легенда бокса Майк Тайсон удивил своей позицией по войне в Украине.