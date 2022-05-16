Экс-регионал с криминальным шлейфом: чем известен глава Федерации бокса Продивус и почему его тянет к России
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Главу украинского бокса обвинили в пророссийских симпатиях, но в его биографии есть много и куда более интересного
Украинский бокс продолжают сотрясать скандалы из-за поведения его руководства в лице президента Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимира Продивуса.
Так, 13 мая он обнялся с главой Международной боксерской ассоциации IBA россиянином Умаром Кремлевым, в то время как украинские рефери ФБУ гибнут от российской агрессии, уже на следующий день, 14 мая, Продивус стал вице-президентом IBA, что позволит ему общаться с тем же Кремлевым чаще и уже на законных основаниях.
Как выяснил "Телеграф", глава ФБУ с 2008 года, Владимир Продивус уже давно известен своими пророссийскими симпатиями, скандалами и отчетливым криминальным шлейфом.
Любящий сын, удачливый бизнесмен – официальная биография Владимира Продивуса
Согласно официальной биографии, размещенной на личном сайте Владимира Продивуса и озвучиваемой им в интервью, он родился 8 декабря 1962 года в Карагандинской области Казахстана, но уже год спустя его семья переехала в Украину. Сперва семья будущего главы ФБУ жила в Николаевской области, а затем переехала в Винницу.
Рано потеряв отца он с братом должен был помогать матери, ставшей инвалидом после автомобильной аварии. Полученный опыт позднее пригодился Продивусу в занятии бизнесом. При этом он активно и успешно занимается боксом став сперва чемпионом области, потом двукратным чемпионом Украинской ССР, бронзовым призёром Кубка СССР, пять раз участвовал в чемпионатах СССР и был кандидатом в сборную СССР по боксу.
Первым его местом работы стала спортивная школа в Виннице куда он попал тренером по боксу по окончании в 1986 году Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского.
Потом была армия, а в начале 90-х Владимир Продивус уже бизнесмен, создавший бизнес-группу "Премьер-финанс" куда входят около 30 предприятий и фирм фармацевтической, торговой и пищевой отрасли.
Позднее Владимир Продивус вышел с регионального на национальный уровень и стал в 2008 году президентом ФБУ, сперва акционером, а затем и в 2005 году главой наблюдательного совета ПАО "Мостострой" — крупнейшего строителя мостов в Украине.
Вершиной его карьеры стал 2012 год, когда он был избран народным депутатом Украины от Партии регионов. До этого он уже пытался пойти в политику, в 2002 году баллотируясь как самовыдвиженец в Винницкой области, но неудачно.
Тюрьма и связи с криминалом — темная сторона биографии Владимира Продивуса
В том же 2002 году фамилия Продивуса получила национальную известность, "засветившись" на "пленках Мельниченко", записанных в 2000 году майором госохраны Николаем Мельниченко в кабинете тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы.
"Значит, экономику области захватил некий Продивус, "вор в законе". Значит, магазины в центре Винницы его. Рынки его. Вода "Регина" его. Несколько предприятий его. Потом этот отошел от дел. У него был там конкурент, "вор в законе", с ним он конкурировал, тоже не давал, значит, развернуться. Вот этого парня подорвали. Он фактически был "шестеркой" у этого вора в законе и выбивал долги. Значит, по информации, которая прошла, мы задержали тех, кто обливал бензином", — докладывал тогдашний глава МВД Украины Юрий Кравченко самому Леониду Кучме.
Речь явно шла о Владимире Продивусе, который в 1999-м в поселке Мурованные Куриловцы на Виннитчине купил завод минеральной воды "Регина", ныне находящийся в состоянии банкротства.
В ночь с 30 на 31 августа 2000 года во втором подъезде дома № 78 по улице Келецкой был взорван и подожжен в лифте 29-летний Руслан Попик, с ним погибли еще двое человек — его телохранитель и жена.
Как писали тогда же "Сегодня", Попик бывший неплохим боксером создал свою "бригаду", попал под опеку крупного авторитета, ставшего преуспевающим бизнесменом и Руслану выделили "во владение" район железнодорожного вокзала в Виннице. Вероятно, под покровителем Попика и имелся ввиду Продивус, к тому времени бывший уже известным в регионе бизнесменом.
Правда ясности с убийцей Попика нет до сих пор, но согласно версии озвученной в 2003 году тогдашним главой УБОПа Винницкой области Артура Овсепяна, заказчиком мог быть тогдашний "смотрящий" за Винницей Валерий Здрайковский по кличке Вадун, отомстивший Попику за оскорбление.
Сам Вадун кстати мелькал в криминальной хронике Винничины еще спустя 18 лет после смерти Попика.
Однако в целом 2000-е годы — это относительно "белый период" в жизни Владимира Продивуса. По данным СМИ якобы пик его криминальной деятельности пришелся на конец 80-х и 90-е годы, так что ему даже пришлось отсидеть 3 года в колонии №66 в городе Шостка Сумской области.
После отсидки якобы Владимир Продивус и занялся бизнесом, правда своими "специфическими" методами, склоняя владельцев преуспевающих предприятий продавать или передавать их ему.
Лихие 2010-е – снова к истокам
Героем криминальных хроник Владимир Продивус снова стал в 2014 году.
Будучи нардепом от ПР Продивус всячески демонстрировал преданность партсиле, критикуя Евромайдан и клялся в преданности партии, правда это не помешало ему на следующий же день после своих клятв покинуть ряды политсилы.
Уже в мае 2014 года нардеп лично "засветился" на перестрелке в Ровенской области на местных нелегальных разработках янтаря.
Как писали 2 года спустя СМИ, Продивусу якобы удалось установить контроль над добычей янтаря в Сарненском районе.
Сам бизнесмен пытался улучшить свой имидж, в том же 2016 году став кандидатом наук по государственному управлению, ранее окончив Национальную академию государственного управления при президенте Украины.
Однако в 2019 году вокруг Владимира Продивуса снова проявился криминальный шлейф – в январе подверглась нападению съемочная группа программы "Стоп коррупции". По словам журналиста Романа Бочкалы, во время съемки сюжета о незаконной добыче песка на Выдубичах по адресу: ул. Промышленная, 4 в интересах "Мостобуда" на них напала охрана. При этом топорами были разбиты авто. В год здесь намывают песка на 100 миллионов гривен, утверждает Бочкала.
В ночь на 26 августа того же года офис "Мостобуда" был обстрелян из гранатомета. Сам Владимир Продивус тогда обвинил в нападении неких "представителей прошлой власти", правда так и не назвал их имен.
Что касается же инцидента с Умером Кремлевым, Владимир Продивус заявил, что категорически против российской агрессии, но будет работать с Кремлевым как с законно избранным главой IBA, подчеркнув, что не голосовал за него на выборах руководителя Ассоциации.