Екс-регіонал із кримінальним шлейфом: чим відомий голова Федерації боксу Продивус і чому його тягне до Росії

Главу українського боксу звинуватили в проросійських симпатіях, але в його біографії є багато куди цікавішого

Український бокс продовжують трясти скандали через поведінку його керівництва в особі президента Федерації боксу України (ФБУ) Володимира Продивуса.

Так, 13 травня він обійнявся з головою Міжнародної боксерської асоціації IBA росіянином Умаром Кремльовим, у той час як українські рефері ФБУ гинуть від російської агресії. Вже наступного дня, 14 травня, Продивус став віце-президентом IBA, що дозволить йому спілкуватися з тим самим Кремльовим частіше і вже на законних підставах.

Як з’ясував "Телеграф", голова ФБУ з 2008 року, Володимир Продивус вже давно відомий своїми проросійськими симпатіями, скандалами та виразним кримінальним шлейфом.

Люблячий син, щасливий бізнесмен – офіційна біографія Володимира Продивуса

Згідно з офіційною біографією, розміщеною на особистому сайті Володимира Продивуса і озвучуваною ним в інтерв’ю, він народився 8 грудня 1962 року в Карагандинській області Казахстану, але вже через рік його родина переїхала в Україну. Спочатку сім’я майбутнього голови ФБУ жила на Миколаївщині, а потім переїхала до Вінниці.

Рано втративши батька, він з братом повинен був допомагати матері, яка стала інвалідом після автомобільної аварії. Отриманий досвід пізніше став у нагоді Продивусу в занятті бізнесом. При цьому він активно і успішно займається боксом і стає спочатку чемпіоном області, потім дворазовим чемпіоном Української РСР, бронзовим призером Кубка СРСР, п’ять разів брав участь у чемпіонатах СРСР і був кандидатом у збірну СРСР з боксу.

Першим його місцем роботи стала спортивна школа у Вінниці, куди він потрапив тренером з боксу після закінчення у 1986 році Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

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Потім була армія, а на початку 90-х Володимир Продивус уже бізнесмен, який створив бізнес-групу "Прем’єр-фінанс", куди входять близько 30 підприємств і фірм фармацевтичної, торгівельної та харчової галузей.

Пізніше Володимир Продивус вийшов з регіонального на національний рівень і став у 2008 році президентом ФБУ, спочатку акціонером, а потім і у 2005 році головою наглядової ради ПАТ "Мостобуд" — найбільшого будівельника мостів в Україні.

Вершиною його кар’єри став 2012 рік, коли його було обрано народним депутатом України від Партії регіонів. До цього він уже намагався піти у політику, 2002 року балотуючись як самовисуванець у Вінницькій області, але невдало.

В’язниця та зв’язки з криміналом – темна сторона біографії Володимира Продивуса

У тому ж 2002 році прізвище Продивуса здобуло національну популярність, "засвітившись" на "плівках Мельниченка", записаних у 2000 році майором держохорони Миколою Мельниченком у кабінеті тодішнього президента України Леоніда Кучми.

"Отже, економіку області захопив якийсь Продивус, "злодій у законі". Значить, магазини в центрі Вінниці його. Ринки його. Вода "Регіна" його. Кілька підприємств його. Потім він відійшов від справ. У нього був там конкурент," злодій у законі", з ним він конкурував, теж не давав, значить, розвернутися. Ось цього хлопця підірвали. Він фактично був "шісткою" у цього злодія в законі і вибивав борги. Отже, за інформацією, що пройшла, ми затримали тих, хто обливав бензином", — доповідав тодішній глава МВС України Юрій Кравченко самому Леоніду Кучмі.

Йшлося явно про Володимира Продивуса, який у 1999-му у селищі Муровані Курилівці на Вінниччині купив завод мінеральної води "Регіна", який нині перебуває в стані банкрутства.

У ніч із 30 на 31 серпня 2000 року у другому під’їзді будинку № 78 по вулиці Келецькій був підірваний та підпалений у ліфті 29-річний Руслан Попік, з ним загинули ще двоє людей — його охоронець та дружина.

Як писали тоді ж "Сегодня", Попик, який був непоганим боксером, створив свою "бригаду", потрапив під опіку великого авторитету, який став успішним бізнесменом і Руслану виділили "у володіння" район залізничного вокзалу у Вінниці. Ймовірно, під покровителем Попіка і мався на увазі Продивус, який на той час був уже відомим у регіоні бізнесменом.

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Щоправда ясності з убивцею Попіка немає досі, але згідно з версією озвученої в 2003 році тодішнім головою УБОЗу Вінницької області Артура Овсепяна, замовником міг бути Валерій Здрайковський, який стежить за Вінницею, на прізвисько Вадун, який помстився Попіку за образу.

Сам Вадун до речі миготів у кримінальній хроніці Вінниччини ще через 18 років після смерті Попика.

Проте загалом 2000-ті роки – це відносно "білий період" у житті Володимира Продивуса. За даними ЗМІ нібито пік його кримінальної діяльності припав на кінець 80-х та 90-х роках, тому йому навіть довелося відсидіти 3 роки в колонії №66 у місті Шостка Сумської області.

Після відсидки нібито Володимир Продивус і зайнявся бізнесом, щоправда своїми "специфічними" методами, схиляючи власників процвітаючих підприємств продавати або передавати їх йому.

Лихі 2010-ті – знову до витоків

Героєм кримінальних хронік Володимир Продивус знову став у 2014 році.

Будучи нардепом від ПР Продивус всіляко демонстрував відданість партсилі, критикуючи Євромайдан і клявся у відданості партії, щоправда, це не завадило йому наступного ж дня після своїх клятв покинути ряди політсили.

Вже у травні 2014 року нардеп особисто "засвітився" на перестрілці на Рівненщині на місцевих нелегальних розробках бурштину.

На бурштинових розбірках у 2014 році Джерело — Вінниця 20 хвилин

Як писали через 2 роки ЗМІ, Продивусу нібито вдалося встановити контроль над видобутком бурштину в Сарненському районі.

Сам бізнесмен намагався покращити свій імідж, в тому ж 2016 ставши кандидатом наук з державного управління, раніше закінчивши Національну академію державного управління при президенті України.

Однак у 2019 році навколо Володимира Продивуса знову проявився кримінальний шлейф – у січні зазнала нападу знімальна група програми "Стоп корупції". За словами журналіста Романа Бочкали, під час зйомки сюжету про незаконний видобуток піску на Видубичах за адресою: вул. Промислова, 4 на користь "Мостобуду" на них напала охорона. При цьому сокирами було розбито авто. На рік тут намивають піску на 100 мільйонів гривень, стверджує Бочкала.

У ніч на 26 серпня того ж року офіс "Мостобуду" було обстріляно з гранатомета. Сам Володимир Продивус тоді звинуватив у нападі деяких "представників минулої влади", щоправда, так і не назвав їхніх імен.

Що ж до інциденту з Помером Кремльовим, Володимир Продивус заявив, що категорично проти російської агресії, але працюватиме з Кремльовим як із законно обраним главою IBA, наголосивши, що не голосував за нього на виборах керівника Асоціації.