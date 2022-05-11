Зв’язки з криміналом під прикриттям медіа: що відомо про гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова

Кирило Стремоусов не раз привертав до себе увагу правоохоронців та журналістів, проте не був своєчасно знешкоджений

У середу, 11 травня, самопроголошений "глава" встановленої російськими солдатами "херсонської військово-цивільної адміністрації" Кирило Стремоусов опублікував пропагандистську заяву про те, що "Херсон хоче в росію".

"Телеграф" покопався у біографії зрадника України Стремоусова та знайшов багато цікавого.

Народився на Донбасі, живе у Херсоні

Стремоусів народився 26 грудня 1976 року в селищі Гольмівський, частки нині тимчасово окупованої Горлівки, Донецька область. Власне, ці дані є чи не єдиними, які він сам вказав в автобіографії, балотуючись у народні депутати у 2019 році.

Проте насправді біографія майбутнього зрадника України виявилася дуже насиченою – після закінчення Тернопільської академії народного господарства він працював рибним інспектором у Херсонській області.

Пізніше зайнявся бізнесом, заснувавши ПП "Вега", що займалося торгівлею продуктами харчування та рибним промислом.

"Вкусив всіх "принад красивого життя". Важив 120 кг, мав "Мерини", раболіпність, повагу до статусу, "дружні посиденьки", постійні кримінальні "терки-розбирання", задишку і багато грошей", — так описували цей період його життя пізніше в 2013 році люди, які його знали.

Професійний провокатор за "російський світ"

У 2009 році Стремоусов змінив своє життя, зареєструвавши ІА "Таврія-ньюс" і перетворившись на журналіста, хоча швидше просто створював скандальні інфоприводи, які "на ура" розходилися в російських ЗМІ.

Вже 2010 року він обманом змушує профспілку заводу ім. Петровського захопити своє ж підприємство.

У 2013 році він став одним із організаторів таких заходів як "російські пробіжки", зайнявся активним самопіаром у національних ЗМІ, представляючи себе як мандрівника.

У подорожі США — Стремоусов створював собі імідж вільної людини

Паралельно він виступав активістом деструктивної секти "Концепція громадської безпеки". Вона тривалий час була на напівлегальному становищі навіть у Росії. "Активісти" організації у Херсоні брали участь у місцевих антимайданах, б’ючи жителів міста. Також у грудні 2013 року він заснував громадську організацію "За президента", маючи на увазі явно підтримку Віктора Януковича.

У 2016 році місцеві ЗМІ відзначали зростання активності проросійських сил у регіоні, тоді Стремоусов саме створив чергову свою ГО "Український центр екологічної самооборони".

У 2017 році став учасником бійки в міськраді Херсона, б’ючи поліцейського, у 2018 році відзначився пораненням із травматичної зброї охоронця платного пляжу, нарешті напав на співробітників СБУ, які здійснювали конвоювання "депутата" Євпаторійської міськради окупованого Криму Сергія Восьминіна.

У тому ж 2018 році став головою Херсонської міської організації Соціалістичної партії України, щоправда, у 2019-му був виключений, ймовірно, за напад зі стріляниною на редакцію міської газети "Новий день".

Влітку Стремоусов навіть взяв участь у виборах до Верховної Ради, набравши цілих 1,74% голосів.

З початком епідемії коронавірусу Стремоус трохи змінив риторику, ставши позиціонувати себе як затятого противника карантинних обмежень-антиваксера, тим самим також підриваючи довіру громадян до дій влади.

2020 року вчинив черговий напад на працівників ЗМІ – цього разу працівника "Вгору" Дмитра Багненка, влітку його з обшуками відвідали співробітники СБУ, розслідуючи справу про мережу агентів ФСБ, правда на цьому все й закінчилося.

Він знову взяв участь у виборах – цього разу на посаду мера Херсона і знову невдало.

У 2021 році Кирило Стремоусов тримався в тіні, з’явившись на відео росЗМІ 16 березня 2022 як "глава комітету порятунку Херсонської області "За мир і порядок" висловився на підтримку дій росії.

Цього ж місяця він став "главою військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Треба відзначити, що один із сподвижників Стремоусова – Валерій Кулешов, був убитий невідомими у Херсоні 20 квітня, а сам Стремоусов давно значиться в базі сайту "Миротворець".

Приналежність Херсона до України є "червоною рисою" і на переговорах із Росією. Президент Володимир Зеленський прямо заявив, що спроба якимось чином відторгнути Херсон від України призведе до виходу української сторони з переговорів із Росією.