Крім Маріуполя: Україна висунула ще один ультиматум росії

Цього разу мова про Херсонську область

Українська сторона висунула представникам російської влади ультиматум, що мирним переговорам прийде кінець, якщо окупанти проведуть у Херсонській області так званий "референдум".

Про це у п'ятницю, 22 квітня, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Тим часом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі виданню підтвердив, що переговорні групи України та росії провели декілька онлайн-зустрічей 21 та 22 квітня. Хоча у Кремлі кажуть, що переговори нібито зупинилися п'ять днів тому, адже Україна не відповіла на якусь з російських пропозицій. З такою заявою виступив глава російського МЗС Сергій Лавров.

А коли у Лаврова запитали, що він скаже на заяву Зеленського про те, що знищення Маріуполя поставить крапку в мирних переговорах, він відповів, що "Росія не буде терпіти ультиматуми".

Варто зазначити, що після ультиматуму Зеленського по Маріуполю російський кривавий диктатор володимир путін різко відмовився від штурму заводу "Азовсталь", де переховуються українські військові та цивільні. При цьому він наказав заблокувати промислову зону Маріуполя, щоб туди ніхто не міг дістатися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський вважає, що звірства російських військ в Маріуполі та Бучі, ще більше звузили можливість мирних переговорів з Кремлем.