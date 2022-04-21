путін скасував штурм "Азовсталі" у Маріуполі та назвав причину

Блокування наших бійців у промзоні продовжиться

Російський кривавий диктатор володимир путін заявив, що штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, де ховаються наші захисники та мирні жителі, "недоцільно". При цьому він наказав заблокувати промислову зону міста, щоб туди ніхто не міг дістатися.

Подробиці повідомляють росЗМІ, посилаючись на зустріч путіна з міністром оборони рф сергієм шойгу 21 квітня.

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Своє рішення путін аргументував тим, що "зараз особливо" треба думати про здоров’я та життя російських солдатів та офіцерів. Це при тому, що за час війни в Україні вже загинуло щонайменше 21 тисяча окупантів, і ця кількість лише продовжить збільшуватися.

"Не треба лізти в ці катакомби, повзати там під землею, цими промисловими об’єктами", — заявив російський лідер.

При цьому він наголосив, що слід заблокувати всі підходи та виходи з промислової зони, де зараз знаходиться "Азовсталь". Це той самий район, де днями скинули авіабомбу на будівлю лікарні — всередині були мирні жителі та поранені українські бійці.

До речі, зазначимо, що на зустрічі з путіним шойгу прозвітував про взяття Маріуполя російською армією. На його думку, наявність українських захисників на "Азовсталі" не загрожує, тому місто можна вважати окупованим.

Слід додати, що знищення українських військових у Маріуполі було тією причиною, яка б поставила крапку у мирних переговорах з офіційною Москвою. Про це спочатку говорив український президент Володимир Зеленський, а потім підтвердив і глава МЗС Дмитро Кулеба.

При цьому існував навіть варіант обміняти політика-втікача Віктора Медведчука на жителів і захисників Маріуполя, проте така пропозиція не особливо зацікавила російську сторону. При цьому українська влада вважала подібну ідею цілком доцільною.