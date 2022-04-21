Рус

путін скасував штурм "Азовсталі" у Маріуполі та назвав причину

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10249
Путін намагається грати в захисника своєї армії Новина оновлена 21 квітня 2022, 10:52
Путін намагається грати в захисника своєї армії

Блокування наших бійців у промзоні продовжиться

Російський кривавий диктатор володимир путін заявив, що штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, де ховаються наші захисники та мирні жителі, "недоцільно". При цьому він наказав заблокувати промислову зону міста, щоб туди ніхто не міг дістатися.

Подробиці повідомляють росЗМІ, посилаючись на зустріч путіна з міністром оборони рф сергієм шойгу 21 квітня.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Своє рішення путін аргументував тим, що "зараз особливо" треба думати про здоров’я та життя російських солдатів та офіцерів. Це при тому, що за час війни в Україні вже загинуло щонайменше 21 тисяча окупантів, і ця кількість лише продовжить збільшуватися.

"Не треба лізти в ці катакомби, повзати там під землею, цими промисловими об’єктами", — заявив російський лідер.

При цьому він наголосив, що слід заблокувати всі підходи та виходи з промислової зони, де зараз знаходиться "Азовсталь". Це той самий район, де днями скинули авіабомбу на будівлю лікарні — всередині були мирні жителі та поранені українські бійці.

До речі, зазначимо, що на зустрічі з путіним шойгу прозвітував про взяття Маріуполя російською армією. На його думку, наявність українських захисників на "Азовсталі" не загрожує, тому місто можна вважати окупованим.

Слід додати, що знищення українських військових у Маріуполі було тією причиною, яка б поставила крапку у мирних переговорах з офіційною Москвою. Про це спочатку говорив український президент Володимир Зеленський, а потім підтвердив і глава МЗС Дмитро Кулеба.

При цьому існував навіть варіант обміняти політика-втікача Віктора Медведчука на жителів і захисників Маріуполя, проте така пропозиція не особливо зацікавила російську сторону. При цьому українська влада вважала подібну ідею цілком доцільною.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Сергій Шойгу #Володимир Путін #Штурм #Маріуполь
Путін намагається грати в захисника своєї армії
Новини Росії
путін скасував штурм "Азовсталі" у Маріуполі та назвав причину
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Путін намагається грати в захисника своєї армії
путін скасував штурм "Азовсталі" у Маріуполі та назвав причину
Дата публікації
Категорія
Данілов відповів, чи може Україна вдарити по Кримському мосту
Данілов назвав умову, за якою Україна вдарить по Кримському мосту
Дата публікації
Категорія
Мирні Краматорськ, Слов’янськ та Святогірськ потерпають від окупантів
Боляче дивитися: що окупанти зробили з Краматорськом та Слов’янськом за час війни (репортаж)
Дата публікації
Категорія
росія відповіла на пропозицію ООН щодо перемир’я
росія відповіла на пропозицію ООН щодо перемир’я
Дата публікації
Категорія
Битва за Донбас триває
Війна - день 57: світ говорить про евакуацію з Маріуполя, поки окупанти його нещадно знищують