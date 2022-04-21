Втрати окупантів в Україні різко підскочили: Генштаб ЗСУ назвав ознаку

Серед російських військових багато поранених, шпиталю вже не вистачає.

Станом на ранок 21 квітня, 56-го дня повномасштабного вторгнення росії в Україну, противник продовжує зазнавати значних втрат особового складу.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ в оперативній інформації станом на 06:00 четверга, 21 квітня.

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"У Балаклеї поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією", — йдеться у зведенні.

Зазначимо, що 20 квітня ЗСУ розбили військове угруповання мотострільців із "елітної" бригади Центрального військового округу росії.

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Згідно з офіційним зведенням Генштабу, станом на 20 квітня втрати росіян склали 20 900 осіб.

У свою чергу, екс-глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що ця цифра вища за підрахунки Генштабу ЗСУ на сім-вісім тисяч комбатантів армії росії.