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Половина армії вторгнення вийшла з ладу – Аваков назвав свої цифри втрат рф

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Від армії росії залишаються лише руйнування та сміття Новина оновлена 18 квітня 2022, 10:12
Від армії росії залишаються лише руйнування та сміття

Ексміністр низько оцінив якість тих, хто їх замінює

Втрати окупантів у війні проти України перевищили 27 тисяч людей, вважає ексглава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Ця цифра вища за підрахунки Генштабу ЗСУ на сім тисяч комбатантів армії рф.

Аваков також зазначив, що якщо загиблими вважати 27-28 тисяч російських військових, то кількість поранених приблизно вдвічі-втричі більша. Ці дані враховують як регулярні війська, так й приватні військові структури, відомі як ПВК. Якщо ці цифри відповідають дійсності, то "половина армії вторгнення по суті вийшла з ладу", — сказав ексміністр.

Чому росії не виграти війну проти України?

Він також припустив, що їх замінюють "знову найнятими дивними людьми" з різних куточків росії.

Раніше "Телеграф" писав, що до окупованої частини України приїхав путінський підручний Євген Пригожин для контролю ПВК Вагнера.

Також стало відомо, що проти українських військових воювати в росії не надто хочуть і "кидають" у бій ненавчених людей з окупованих територій — студентів та музикантів.

Теги:
#Росія #Війна #Втрати
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