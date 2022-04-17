Окупанти відправили "на забій" до Маріуполя студентів та музикантів з Донбасу

Дехто із "новобранців" ніколи не тримав у руках зброї

На окупованих територіях Донбасу настільки провальна ситуація з мобілізацією, що воювати забирають студентів та навіть музикантів. Серед останніх навіть є перші втрати — Микола Звягіньов, один із улюблених окупантами місцевих джазових виконавців.

Такі новини на своїй Facebook сторінці повідомив журналіст Денис Казанський.

Чому росія не переможе Україну у війні?

За його словами, у міських філармонії та опері Донецька бойовики "ДНР" мобілізували всіх співробітників чоловічої статі, які підходять за віком. При цьому людей зібрали в одному місці обманом — пообіцяли зйомку в невідомому телевізійному сюжеті, а потім оголосили, що музиканти і актори мобілізовані та вирушають воювати.

Більшість із "новобранців" були перекинуті в гарячі точки, у тому числі Маріуполь. Смертність серед таких "військових" дуже велика, адже вони не мають жодного бойового досвіду. Є, певна річ, і загиблі.

Перші новини про вбитих

"У соцмережах у людей шок, навіть любителі росіянки розуміють, що музикантів просто безжально відправили на м’ясо", — зазначив Казанський.

І це справді так. Чимало користувачів соцмереж зізнаються, що самі стали свідками подібної мобілізації, або мають знайомих, у яких родичів забрали воювати. При цьому у більшості, як і раніше, залишається головним наративом "Україна обстрілювала Донбас вісім років", котрий вдовблений у голови кремлівською пропагандою.

Більшість українців на це одна реакція — за що боролися, на те й напоролися. Чимало хто згадує референдуми і охочих від’єднатися від України, а також висловлює сподівання, що тепер люди в ОРДЛО хоча б трохи зрозуміли суть росії.

Є й ті, хто щиро співчуває тим, кого насильно забрали на війну як гарматне м’ясо.

Зазначимо, що раніше стало відомо про спроби російських окупантів мобілізувати до ОРДЛО навіть 16-річних підлітків. Таким чином, місцеві бандформування намагаються поповнити "живою силою", щоб використовувати хлопців як живий щит.

Також "Телеграф" писав, що серйозні проблеми із призовом до армії зафіксовані і в самій Росії. Багатьом місцевим жителям почало доходити, що війна в Україні виявилася не розважальною прогулянкою, а можливістю отримати смертельну кулю.