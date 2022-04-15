План примусової мобілізації в ОРДЛО провалився: названо причину

Чоловіки відмовляються воювати в Україні

На тимчасово окупованих територіях України план з мобілізації 26 тисяч "резервістів" до сухопутних військ російської федерації зазнав поразки.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Вказану інформацію у п'ятницю, 15 квітня, оприлюднили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з наявними відомостями, які вдалося встановити українським розвідникам, жителі тимчасово окупованих територій (ОРДЛО) призовного віку уникають призову. Переважна більшість чоловік від 18 до 6 років відмовляються ставати "гарматним м’ясом" в армії країни-агресора.

"За попереднім планом, рф шляхом мобілізованих планувала укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного во росії. Проте це завдання не виконали", — заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, особовому складу, який все ж вдалося залучити до так званої "спецоперації в Україні", не проводять жодних інструктажів. Окрім того, їм видають не придатну для ведення бойових дій амуніцію та зброю.

Під час проведення рекрутингу, керівництво рф обіцяє "резервістам" залучати їх до завдань із забезпечення контролю над тимчасово окупованими територіями, охорони доріг і військових об’єктів, а також для покращення оборонних позицій. Проте, по факту, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України.

"Саме їх "новобранців" (ред. редакцією), як найменш цінний "ресурс", використовують для проведення "розвідки боєм" для виявлення позицій українських захисників", — додав Мотузяник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через величезні втрати під час бойових дій в Україні, росія намагається завербувати бойовиків у невизнаному Придністров’ї.