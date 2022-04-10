росія знайшла нове джерело "гарматного м’яса"

За 45 днів війни росія втратила понад 19 тисяч вояків.

У зв’язку зі значними втратами особового складу росія вербує бойовиків у невизнаному Придністров’ї.

Про це йдеться у звіті британської розвідки 10 квітня.

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У відповідь на втрати російські збройні сили прагнуть поповнити чисельність особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року.

Зусилля щодо збільшення бойової могутності також включають спроби вербування з невизнаного придністровського регіону Молдови.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", російські окупанти використовують саморобні вибухові пристрої, щоб завдати великої шкоди нашій країні та знизити моральний дух українців.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, у зв’язку з численними санітарними втратами в особовому складі та техніці окупанти розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки.