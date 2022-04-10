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Хотять більше жертв серед мирних: окупанти мінують в Україні навіть пральні машини

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Робота українських рятувальників Новина оновлена 10 квітня 2022, 08:07
Робота українських рятувальників

росія намагається завдати максимальних збитків для цивільного населення.

Російські окупанти використовують саморобні вибухові пристрої, щоб завдати великої шкоди нашій країні та знизити моральний дух українців.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Після відходу російських військ із півночі України залишилися докази напау на мирних жителів, включаючи наявність масових поховань.

Крім того, окупанти продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої для завдання втрат, зниження морального духу та обмеження свободи пересування українців. Російські сили також продовжують завдавати ударів по інфраструктурних об’єктах з високим ризиком супутньої шкоди цивільному населенню, зокрема резервуару з азотною кислотою в Рубіжному.

Російські війська не лише вбивають мирне населення, а й використовують цивільних заручників як живий щит, а також мінують громадянську інфраструктуру.

У МВС України повідомили, що противник мінував не лише будівлі та автомобілі, а й залишали розтяжки навіть у пральних машинах.

"Там, де проживали загарбники, вони виставляли розтяжки – як на вході біля будинку, так і біля парканів. Також знаходять вибухові предмети у будинках та квартирах українських поліцейських, рятувальників, військових", — повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

Глава МВС повідомив, що вже був випадок загибелі чоловіка, який відкрив багажник свого замінованого автомобіля.

За словами міністра, залишається небезпека для тих, хто повернувся до звільнених районів, над її усуненням зараз постійно працюють українські сапери. Також в Україну вже приїхали спеціалісти з інших країн – допомагати із розмінуванням.

Зазначимо, "Телеграф" стежить за ситуацією на фронті — свіжі карти боїв в Україні на 10 квітня; гарячими точками залишаються Харків, Ізюм, окремі населені пункти та Донбас.

Теги:
#Росія #МВС #Мінування
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