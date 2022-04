Ворог концентрує війська біля Харкова та "кошмарить" Маріуполь: свіжі карти боїв в Україні

Перегрупування військ на Донбасі може нічим не допомогти російським окупантам

Станом на ранок 46-го дня війни в Україні, 10 квітня, російська армія все ще продовжує активні дії за двома напрямками фронту. Найгарячішими точками залишаються Харків, Ізюм та окремі населені пункти на Донбасі (схід), а також частково Миколаїв з Херсоном (південь).

Про це повідомляє The Institute for the Study of War, публікуючи актуальні карти боїв в Україні минулої доби.

Достовірно та оперативно про війну – у нашому Telegram-каналі

Як стверджують фахівці, особливих проривів росіяни не досягли за жодним із напрямків.

На сході, де головною метою загарбників залишається Маріуполь, від обстрілу постраждали ще кілька міст та сіл.

Так, активний наступ відбувався у напрямку Рубіжного, Сєвєродонецька та Попасної, проте особливими успіхами він не увінчався. Окремо повідомляється, що поруч із Сєвєродонецьком були помічені підрозділи 423-го мотострілецького полку, а також 13-го танкового полку 4-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії Росії.

Також росіяни продовжують накопичувати сили поряд із Харковом. Найімовірніше, це робиться заради прогнозованої ще раніше атаки з боку Ізюму до Слов’янська. Особливих досягнень у росіян на цьому напрямі за добу не помічено.

На півдні все також практично без змін; експерти зазначають, що значної активності російських військових поряд із Херсоном чи Миколаєвим не помічено.

Слід додати, що, на думку The Institute for the Study of War, росія зазнала величезних втрат, а тому на Донбасі зазнає значних труднощів із комплектацією розбитих БТГ. Особливо йдеться про підрозділи, відкинуті від Києва.

Нагадаємо, раніше ми писали скільки одиниць боєздатної російської техніки Україна змогла захопити за більш ніж 40 днів війни. Спойлер – кількість вимірюється сотнями.

Більше того, у Пентагоні вважають, що росія на українському фронті втратила близько 15-20% від своєї бойової могутності. Йдеться про ті підрозділи, які початково готувалися до вторгнення в Україну.