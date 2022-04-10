Війна – день 46: росіяни штурмують схід та південь України, стягують резерви на "битву за Донбас"
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Оперативно про головне за день
Україна обороняється від російських військ уже 46 днів. Незважаючи на ракетні, артилерійські та бомбові удари по позиціях українських військ і містах, українці продовжують захищати свою землю і бити ворога. Бачачи успіхи українців у війні проти росії, Захід надає не лише моральну, але політичну, фінансову та матеріально-технічну допомогу Україні, а також запроваджує нові санкції проти росії загалом та окремих її громадян, причетних до війни.
У цій текстовій трансляції Телеграф повідомляє про найважливіші події, що відбуваються в Україні 10 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Оперативне Командування "Південь" повідомляє :
- ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. Потерпілих немає;
- на Миколаївському та Херсонському напрямку противник обороняється та намагається підтягнути резерви нових сил;
- корабельне угруповання противника у Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя та завдання ракетних ударів;
- "Всього за добу на південному рубежі нашої оборони ворог втратив 37 орків і чотири одиниці техніки".
З найважливішими для України подіями в країні та світі за 7 квітня можна докладно ознайомитись у нашій статті: "Війна — день 43: росія продовжує атакувати Україну та вбивати українців, але зазнає втрат від ЗСУ та отримує нові санкції".
Події російсько-української війни за 8 квітня описані у матеріалі: "Війна – день 44: росія вдарила ракетою по залізничному вокзалу Краматорська, вбивши десятки цивільних".
Про те, що відбувалося в Україні та світі в ракурсі війни, читайте у матеріалі: "Війна – день 45: росія цинічно вбиває мирне населення і наступає на Донбасі".