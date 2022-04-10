Війна – день 46: росіяни штурмують схід та південь України, стягують резерви на "битву за Донбас"

Оперативно про головне за день

Україна обороняється від російських військ уже 46 днів. Незважаючи на ракетні, артилерійські та бомбові удари по позиціях українських військ і містах, українці продовжують захищати свою землю і бити ворога. Бачачи успіхи українців у війні проти росії, Захід надає не лише моральну, але політичну, фінансову та матеріально-технічну допомогу Україні, а також запроваджує нові санкції проти росії загалом та окремих її громадян, причетних до війни.

У цій текстовій трансляції Телеграф повідомляє про найважливіші події, що відбуваються в Україні 10 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Оперативне Командування "Південь" повідомляє :

ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. Потерпілих немає;

на Миколаївському та Херсонському напрямку противник обороняється та намагається підтягнути резерви нових сил;

корабельне угруповання противника у Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя та завдання ракетних ударів;

"Всього за добу на південному рубежі нашої оборони ворог втратив 37 орків і чотири одиниці техніки".

З найважливішими для України подіями в країні та світі за 7 квітня можна докладно ознайомитись у нашій статті: "Війна — день 43: росія продовжує атакувати Україну та вбивати українців, але зазнає втрат від ЗСУ та отримує нові санкції".

Події російсько-української війни за 8 квітня описані у матеріалі: "Війна – день 44: росія вдарила ракетою по залізничному вокзалу Краматорська, вбивши десятки цивільних".

Про те, що відбувалося в Україні та світі в ракурсі війни, читайте у матеріалі: "Війна – день 45: росія цинічно вбиває мирне населення і наступає на Донбасі".