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Війна – день 46: росіяни штурмують схід та південь України, стягують резерви на "битву за Донбас"

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Головні новини України за 10 квітня Новина оновлена 10 квітня 2022, 00:02
Головні новини України за 10 квітня

Оперативно про головне за день

Україна обороняється від російських військ уже 46 днів. Незважаючи на ракетні, артилерійські та бомбові удари по позиціях українських військ і містах, українці продовжують захищати свою землю і бити ворога. Бачачи успіхи українців у війні проти росії, Захід надає не лише моральну, але політичну, фінансову та матеріально-технічну допомогу Україні, а також запроваджує нові санкції проти росії загалом та окремих її громадян, причетних до війни.

У цій текстовій трансляції Телеграф повідомляє про найважливіші події, що відбуваються в Україні 10 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Оперативне Командування "Південь" повідомляє :

  • ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. Потерпілих немає;
  • на Миколаївському та Херсонському напрямку противник обороняється та намагається підтягнути резерви нових сил;
  • корабельне угруповання противника у Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя та завдання ракетних ударів;
  • "Всього за добу на південному рубежі нашої оборони ворог втратив 37 орків і чотири одиниці техніки".

З найважливішими для України подіями в країні та світі за 7 квітня можна докладно ознайомитись у нашій статті: "Війна — день 43: росія продовжує атакувати Україну та вбивати українців, але зазнає втрат від ЗСУ та отримує нові санкції".

Події російсько-української війни за 8 квітня описані у матеріалі: "Війна – день 44: росія вдарила ракетою по залізничному вокзалу Краматорська, вбивши десятки цивільних".

Про те, що відбувалося в Україні та світі в ракурсі війни, читайте у матеріалі: "Війна – день 45: росія цинічно вбиває мирне населення і наступає на Донбасі".

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Війна #Обстріли #10 квітня
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Війна – день 46: росіяни штурмують схід та південь України, стягують резерви на "битву за Донбас"