"Маріуполь — серце війни": Зеленський пояснив сенс оборони міста

Поки Маріуполь не здається, сила на боці українців

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому українські захисники так мужньо обороняють Маріуполь, незважаючи на те, що російські окупанти його повністю оточили та вже майже повністю зруйнували.

Про це верховний головнокомандувач висловився 10 квітня в інтерв’ю APNews.

"Маріуполь, — це серце цієї війни на сьогодні. Поки воно б’ється, ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися, — у нас будуть слабші позиції", — сказав президент.

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"Там люди, які відволікли на себе значні сили ворога. Чим міцніші наші позиції в Маріуполі, тим міцнішими вони будуть на сході держави та в зоні ООС. А якщо вони будуть міцнішими, то й стіл переговорів буде більш наближеним, у нас будуть переваги", — додав Зеленський.

"Якщо у нас ситуація буде слабкою на цих напрямках, тоді ми можемо не дочекатися зустрічі, тому що тоді росія робитиме всі кроки, щоб знову окупувати звільнені території", — підсумував український лідер.

Що зараз відбувається у Маріуполі?

Маріуполь має стратегічне значення для росіян, оскільки через нього проходить "коридор", яким можна поєднати тимчасово окуповані території Криму та на Донбасі суходолом.

Місто з перших днів вторгнення зазнає обстрілів, повністю оточене, там пошкоджено майже всі будівлі, а рахунок загиблих давно пішов на тисячі, але Маріуполь продовжує залишатися українським.

Українські захисники не можуть пробитися до Маріуполя

Як повідомляв "Телеграф", поки що про силовий варіант деблокування Маріуполя немає мови.