Ситуація складна: Зеленський відповів на запитання щодо деблокування Маріуполя
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Ситуація в портовому місті поки що вкрай складна
Про деблокування військовими Маріуполя, який вже кілька тижнів страждає в оточенні російських окупантів, поки не йдеться.
Про це український президент Володимир Зеленський заявив у рамках інтерв’ю журналістам 5 квітня.
"Це дуже складно. Прям на сьогодні військова деокупація Маріуполя складна. І хлопці там це чудово знають. Ми реально на контакті майже щодня і їм важко. Вони дуже міцні, це правда, але їм тяжко. Там різним людям по-різному важко", — заявив президент.
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За його словами, підійти до міста наразі неможливо і окупанти продовжують блокувати гуманітарні коридори.
Проте вдалося домовитися з Туреччиною, щоб вона кораблями вивезла з порту Бердянська постраждалих та тіла вбитих у Маріуполі, — зараз із цього питання чекають відповіді від кривавого диктатора володимира путіна.
Що відбувається у Маріуполі?
Варто зауважити, що російські військові напали на Маріуполь ще в перші дні з початку повномасштабного вторгнення в Україну — для них цей населений пункт має стратегічну важливість, оскільки через нього можна поєднати сушею тимчасово окуповані території Донбасу з анексованим Кримом.
Маріуполь оточений і знаходиться під постійним обстрілом, там майже не залишилося цілих будівель, а рахунок загиблих уже пішов на тисячі.
Раніше "Телеграф" показував з повітря, як виглядає Маріуполь після всіх обстрілів окупантів.
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