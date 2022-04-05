Ситуація складна: Зеленський відповів на запитання щодо деблокування Маріуполя

Ситуація в портовому місті поки що вкрай складна

Про деблокування військовими Маріуполя, який вже кілька тижнів страждає в оточенні російських окупантів, поки не йдеться.

Про це український президент Володимир Зеленський заявив у рамках інтерв’ю журналістам 5 квітня.

"Це дуже складно. Прям на сьогодні військова деокупація Маріуполя складна. І хлопці там це чудово знають. Ми реально на контакті майже щодня і їм важко. Вони дуже міцні, це правда, але їм тяжко. Там різним людям по-різному важко", — заявив президент.

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За його словами, підійти до міста наразі неможливо і окупанти продовжують блокувати гуманітарні коридори.

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Проте вдалося домовитися з Туреччиною, щоб вона кораблями вивезла з порту Бердянська постраждалих та тіла вбитих у Маріуполі, — зараз із цього питання чекають відповіді від кривавого диктатора володимира путіна.

Що відбувається у Маріуполі?

Варто зауважити, що російські військові напали на Маріуполь ще в перші дні з початку повномасштабного вторгнення в Україну — для них цей населений пункт має стратегічну важливість, оскільки через нього можна поєднати сушею тимчасово окуповані території Донбасу з анексованим Кримом.

Маріуполь оточений і знаходиться під постійним обстрілом, там майже не залишилося цілих будівель, а рахунок загиблих уже пішов на тисячі.

Маріуполь страждає в оточенні

Карта бойових дій Маріуполь 05.04.2022

Раніше "Телеграф" показував з повітря, як виглядає Маріуполь після всіх обстрілів окупантів.