Розбомблений росіянами драмтеатр у Маріуполі зняли із супутника: фото потрапило до мережі

Деякі житлові квартали міста повністю зрівняла із землею ворожа авіація

Багатостраждальний Маріуполь знову опинився під прицілом – цього разу фотокамери супутника Maxar Technologies. Фахівці сфотографували, який вид зараз має розбитий бомбами Драматичний театр та окремі житлові райони міста.

Новина повідомляє "Телеграф", посилаючись на CNN.

Найбільшу увагу приділено Драмтеатру, будівля якого справді дуже понівечена війною. Бомбосховище, в якому люди ховалися під час авіанальотів, тимчасово перетворилося на руїни, хоча італійська влада обіцяє допомогти з його відновленням. До того ж біля входу в будівлю, як і раніше, чітко проглядається напис "Діти", який російські льотчики проігнорували.

Будівля Драмтеатру у Маріуполі

На додаток до цього, супутник зафіксував, як виглядають кілька спальних районів Маріуполя після масивних боїв за місто.

Також було показано, яка черга вишикувалася до одного з маркетів у місті — там знаходяться сотні людей, які сподіваються отримати хоча б щось, що допоможе виживанню.

Черга до магазину

На додаток до цього, Maxar зафіксували наявність російської військової техніки в північно-східному напрямку від Маріуполя.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про щонайменше три сотні загиблих під час авіаційного нальоту на Драмтеатр у Маріуполі.

Проте навіть така жахлива цифра все ще не зупинила бажання росіян убивати українців. Маріуполь продовжують рівняти із землею, вочевидь, сподіваючись остаточно зламати бойовий дух мешканців міста. А путін тим часом ставить абсолютно нездійсненні для України умови, щоб звільнити мирних жителів із рашистського полону.