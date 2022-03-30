Рус

Розбомблений росіянами драмтеатр у Маріуполі зняли із супутника: фото потрапило до мережі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
84
Поруч досі видно величезний напис "Діти" Новина оновлена 30 березня 2022, 07:10
Поруч досі видно величезний напис "Діти"

Деякі житлові квартали міста повністю зрівняла із землею ворожа авіація

Багатостраждальний Маріуполь знову опинився під прицілом – цього разу фотокамери супутника Maxar Technologies. Фахівці сфотографували, який вид зараз має розбитий бомбами Драматичний театр та окремі житлові райони міста.

Новина повідомляє "Телеграф", посилаючись на CNN.

Найбільшу увагу приділено Драмтеатру, будівля якого справді дуже понівечена війною. Бомбосховище, в якому люди ховалися під час авіанальотів, тимчасово перетворилося на руїни, хоча італійська влада обіцяє допомогти з його відновленням. До того ж біля входу в будівлю, як і раніше, чітко проглядається напис "Діти", який російські льотчики проігнорували.

Будівля Драмтеатру у Маріуполі
Будівля Драмтеатру у Маріуполі

На додаток до цього, супутник зафіксував, як виглядають кілька спальних районів Маріуполя після масивних боїв за місто.

Також було показано, яка черга вишикувалася до одного з маркетів у місті — там знаходяться сотні людей, які сподіваються отримати хоча б щось, що допоможе виживанню.

Черга до магазину
Черга до магазину

На додаток до цього, Maxar зафіксували наявність російської військової техніки в північно-східному напрямку від Маріуполя.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про щонайменше три сотні загиблих під час авіаційного нальоту на Драмтеатр у Маріуполі.

Проте навіть така жахлива цифра все ще не зупинила бажання росіян убивати українців. Маріуполь продовжують рівняти із землею, вочевидь, сподіваючись остаточно зламати бойовий дух мешканців міста. А путін тим часом ставить абсолютно нездійсненні для України умови, щоб звільнити мирних жителів із рашистського полону.

Теги:
#Україна #Росія #Донецька область #Війна #Донбас #Маріуполь #Супутникові фото
Газопровід
Новини Росії
Шантаж починається: путін зупинив постачання газу до Європи ключовою магістраллю
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Газопровід
Шантаж починається: путін зупинив постачання газу до Європи ключовою магістраллю
Дата публікації
Категорія
Подібні "салюти" не вщухали кілька годин
Мера захоплено, над містом прапор України: таємничі вибухи в Бєлгороді викликали цікаву реакцію в українців
Дата публікації
Категорія
росію продовжать тиснути санкціями
Новий пакет санкцій проти росії вдарить по її військово-промисловому комплексу — Єрмак
Дата публікації
Категорія
російські війська
"Намагаються ввести в оману": у ЗСУ прокоментували "відведення військ" росіян
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 30 березня
Війна - день 35: на тлі "успішних" переговорів росія завдає масованих ракетних ударів по містам України