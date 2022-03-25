Влада Маріуполя назвала кількість загиблих у зруйнованому росією драмтеатрі

У міськраді підкреслили, що російські окупанти чудово знали, що завдають удару по дітях і мирних жителях

Внаслідок бомбардування Драматичного театру в Маріуполі літаком російських окупантів загинуло близько 300 людей.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада із посиланням на слова очевидців. Точного підтвердження саме цієї кількості загиблих наразі немає.

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"На жаль, починаємо цей день з поганих новин. Від очевидців з'явилася інформація про те, що в Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі в момент цього терористичного акту, говорять про протилежне", — йдеться у повідомленні міськради.

У міськраді підкреслили, що російські окупанти чудово знали, що завдають удару по дітях та мирних жителях.

"Окупант знав куди б'є. Знав які можуть бути наслідки і все одно бомби впали на місце, яке стало притулком для сотень маріупольців. Не може бути і ніколи не буде пояснення цієї нелюдської жорстокості. Як ніколи і не буде прощення тим, хто приніс до нашої оселі розруху, біль та страждання", — написали в міськраді.

Як повідомлялося раніше, російська авіація завдала удару по будівлі драмтеатру в середу, 16 березня. На той час у будівлі ховалися сотні мирних жителів Маріуполя, переважно жінки та діти.

Судячи з кадрів з місця події, окупанти скинули на будинок потужну авіабомбу, через що будівля перетворилася на руїни. При цьому відомо, що з обох боків будівлі городяни намалювали два великі написи "Діти", щоб уникнути бомбардування. Втім, росіян це не зупинило.

Вранці 17 березня стало відомо, що бомбосховище витримало удар, а тому вже вранці з-під уламків будівлі почали евакуювати наляканих, але все ж таки живих людей.

Точні дані про те, скільки людей загинуло під час бомбардування раніше не повідомлялися.