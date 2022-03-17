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Бомбосховище у драмтеатрі Маріуполя витримало удар: подробиці від нардепа

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Драмтеатр був пошкоджений авіаційним снарядом Новина оновлена 17 березня 2022, 10:32
Драмтеатр був пошкоджений авіаційним снарядом

Кількість постраждалих все ще невідома, але є й ті, хто вижив

Бомбосховище під будівлею Драматичного театру в Маріуполі, яке напередодні було знищено потужним вибухом авіаційної бомби, витримало. Наразі ведуться евакуаційні роботи, переляканих, але живих людей витягують з-під завалів.

Про це повідомив нардеп Сергій Тарута.

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Як написав політик, ніч із 16 на 17 березня пройшла в абсолютному невіданні, бо велися бої. Через це почати розбирати завали та підрахунок ймовірно загиблих та постраждалих людей було неможливо.

Проте на ранок четверга ситуація в місті більш-менш стабілізувалася, обстріл з боку російських окупантів тимчасово припинився, і комунальні служби змогли дістатися руїн Драмтеатру.

"Бомбосховище витримало, — написав Тарута у Facebook. — Завали почали розбирати, люди виходять живі".

Більш конкретної інформації про те, що відбувається в Маріуполі, поки що невідомо.

При цьому місцеві чиновники наголошують — у місті відбувається гуманітарна катастрофа, загиблих ховають у братських могилах, а місцева інфраструктура розбита на 80 відсотків.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь #Драмтеатр #Бомбосховище
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