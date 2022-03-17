Нема жодної будівлі без пошкоджень: заступник мера Маріуполя розповів, у якому стані місто

На голови маріупольцям було скинуто не менше 100 бомб

Ситуація в Маріуполі, що на Донеччині, із кожним днем стає все більш критичною. Наразі близько 80-90 відсотків інфраструктури міста просто знищено після бомбардування російськими нацистами. Жодної будівлі, якої б не торкнулася війна, у населеному пункті не залишилося.

Така інформація пролунала від заступника міського голови Маріуполя Сергія Орлова в інтерв'ю Forbes Україна.

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Як пояснює чиновник, наразі все місто зазнало критичних пошкоджень. І це — населений пункт, де на момент початку бойових дій проживало мінімум 350 тисяч людей. Станом на 13 березня нараховувалося понад 2,3 тисячі загиблих, однак лише остання атака на Драматичний театр, де під завалами знаходилися сотні мирних жителів, могла додати чималу кількість до цього списку.

Наразі всіх загиблих ховають у братських могилах — через неможливість влаштовувати індивідуальні похорони кожному. Подекуди небайдужі сусіди закопують знайомих на подвір'ях їхніх будинків. На діючі цвинтарі в місті маріупольців не пускають ворожі солдати.

Як зазначив Сергій Орлов, ідентифікувати загиблих вдається не в усіх випадках, а лише приблизно у 70%.

Місто наразі реально переживає справжню гуманітарну катастрофу.

Раніше ж іще стало відомо, що російські окупанти ще й взяли у полон близько 400 осіб у одному з медзакладів Мелітополя. Їх змушують оперувати і дбати про поранених військовослужбовців армії рф. Зв'язку із лікарнею влада не має.