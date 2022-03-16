У Маріуполі взяли у заручники 400 людей, гуманітарні коридори не узгоджені, — Верещук

До українців в облозі планують постачання гуманітарних вантажів

Віце-прем’єр України Ірина Верещук розповіла, як у середу, 16 березня, організовують гуманітарні коридори. Вона зазначила, що українців, які намагаються виїхати, систематично обстрілюють російські війська, включно з місцями точок збору, і беруть у заручники супроводжуючих.

В оточеному Маріуполі вони взяли до заручників людей у лікарні інтенсивної терапії — близько 400 осіб, включаючи медперсонал та ведуть вогонь із медзакладу.

Міжнародний Червоний хрест не відповів Україні щодо організації гуманітарних коридорів на 16 березня, відкритим залишається питання виїзду людей із Ізюму та Маріуполя. Українська сторона продовжує працювати над доставкою продуктів та медикаментів до захоплених або оточених міст країни — частин Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Київської, Херсонської, Чернігівської, Сумської областей.

Щодо евакуації громадян з інших частин країни, то "Укрзалізниця" повідомила про призначення додаткових поїздів з Одеси та Бердичева, а також опублікувала актуальний графік поїздів на 16 березня.

Раніше "Телеграф" писав, що загарбницька армія Росії не досягаючи успіхів на фронті обстрілює мирні українські міста, серед яких Харків, Одеса та інші.