Трагедія у Маріуполі: нові фото та відео розбомбленого окупантами театру

російські окупанти влаштували геноцид у місті.

У середу, 16 березня, на 21 день повномасштабної російської агресії в Україні російські окупанти варварськи розбомбили Маріупольський драматичний театр.

У мережі публікуються фото та відеокадри з місця злочину армії рф.

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За інформацією окремого загону спеціального призначення "Азов", Маріупольський драматичний театр використовувався як притулок для людей, які втратили житло чи засоби для існування. Повідомляється, що в момент атаки в драмтеатрі перебували близько тисячі людей, включаючи жінок та маленьких дітей. Зазначається, що у росії знали, що у драмтеатрі збираються біженці.

Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді. Російські загарбники влаштували справжній геноцид у місті, де загинули вже понад дві тисячі мирних жителів, інфраструктура в населеному пункті повністю знищена. Днями в мережі з’явилися кадри, на які потрапив жахливий злочин росіян у місті. Кілька днів тому в інтернеті з’явилося відео наслідків руйнувань у Маріуполі.