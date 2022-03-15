Росіяни влаштували геноцид Маріуполя: у місті тисячі загиблих, інфраструктура знищена (фото)

У Маріуполі – гуманітарна катастрофа. Жителі залишилися без води, їжі та опалення

Російські окупанти продовжують цілеспрямовано знищувати інфраструктуру Маріуполя та вбивати його мирних жителів. Станом на 14 березня в Маріуполі загинули 2357 людей. Це офіційні дані, які наводить міськрада.

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У міськраді закликали не довіряти неперевіреній інформації. Серед іншого раніше з’явилася інформація про те, що в місті вже загинули десятки тисяч людей. У міськраді наголошують, що це фейк.

"Так, є різна інформація про кількість загиблих у Маріуполі від ворожих дій російських окупантів – від кількох сотень до десятків тисяч людей. Але офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року становить приблизно 2357 загиблих маріупольця. Всі інші дані щодо цього – не відповідають дійсності", — повідомляють у міськраді.

У мережі також з’явилася інформація з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, що 80% житлового фонду Маріуполя непридатні для життя. Проте офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Руйнування у Маріуполі

При цьому росіяни не дають мирним жителям можливості евакуюватись. Так, 14 березня окупанти випустили з міста лише 160 автомобілів, повідомила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. "Пропустили 160 приватних авто, щоб створити видимість коридору, вони приїхали зараз до Бердянська, але це ні про що, бо там 300 тисяч людей, а 160 авто – це максимум 600-700 людей", — розповіла Верещук.

Гуманітарні коридори у Маріуполі

Станом на 15 березня з Бердянська до Маріуполя заплановано відкриття гуманітарного коридору з Бердянська до Маріуполя. З Бердянська до Маріуполя поїде гуманітарний вантаж із водою, медикаментами та продуктами. На зворотному шляху (з Маріуполя до Запоріжжя) він повинен забрати жінок, дітей та цивільних.

З Маріуполя у Запоріжжі відкриваються гуманітарні коридори для приватних авто. Коридор працює за маршрутом Маріуполь — Мангуш — Бердянськ — Токмак — Василівка — Запоріжжя.

Рекомендується громадянам для особистої безпеки видалити месенджери та фото, а також прибути до Василівки не пізніше 18:00.

При цьому станом на 15 березня у місті продовжуються обстріли, тобто люди, які виїжджають на приватні авто роблять це на свій страх і ризик.

Ситуація у Маріуполі зараз

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляє, що ситуація у місті критична. Немає води, їжі та опалення. Люди змушені розбирати теплотраси, щоби пити цю воду.

Маріуполь

"Люди в місті живуть у підвалах, укриттях, вони всі переповнені, безумовно. Умови нелюдські. Без їжі, без води, без світла, без тепла. Розібрали ми системи опалення та теплотраси – зливають із них воду, щоб пити. Останнє джерело води зупинилося кілька днів тому. Централізоване розвезення води стало неможливим через постійні обстріли і бомбардування. Їжа — був один працюючий магазин, де були більш-менш запаси, він був прицільно знищений позавчора", — розповів Андрющенко.

Сьогодні окупанти тримають у полоні практично все місто і не допускають гумдопомоги і не допускають евакуації. Чи справді зможе працювати оголошений сьогодні гуманітарний коридор, точно не відомо.

Нагадаємо, що у путіна визнали, що спеціально розбомбили пологовий будинок у Маріуполі і вже вигадали безглузде виправдання.