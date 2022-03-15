Так виглядає "руській мір": окупанти з танку розстріляли перехожого у Маріуполі

Чоловік просто йшов вулицею, коли в нього вистрілили танковим снарядом.

У портовому Маріуполі Донецької області, який розбомбили майже вщент, російські окупанти вистрілили з танка у цивільного чоловіка. Шансів вижити у нього взагалі не було.

Жорстокі кадри вбивства опублікували у Telegram-каналі "АЗОВ — Маріуполь".

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Зазначається, що літній чоловік йшов вулицею у Маріуполі та привертав до себе увагу, щоб у нього ніхто не стріляв. Однак російський окупант на танку випустив по цивільному снаряд, не залишивши йому жодного шансу на життя.

Це ще один черговий доказ того, що росіяни не знають меж у своїй жорстокості та цинізму. Ці кадри точно мають потрапити до Гаазького трибуналу і підтвердити той факт, що окупанти здійснюють справжній геноцид українського народу.

Варто зазначити, що російська пропаганда продовжує стверджувати, що окупанти не обстрілюють цивільну інфраструктуру та людей. Однак, є сотні, а то й тисячі випадків, коли солдати рф обстрілювали лікарні, пологові будинки, церкви та просто житлові будівлі, а також жінок, дітей та літніх людей, та навіть гуманітарні конвої.

Про злочини російських окупантів знають не лише в Україні — кадри розстрілів цивільного населення передали німецьким журналістам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у путіна визнали, що спеціально розбомбили пологовий будинок у Маріуполі й вже вигадали безглузде виправдання.