Зеленський розповів, що потрібно для того, щоб зняти облогу з Маріуполя

Президент України закликав Захід передати більше бойової техніки та літаків

Зняти облогу з Маріуполя неможливо, якщо Україна не матиме достатньої кількості танків, бойової техніки та літаків.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення, розміщеного пресслужбою ОПУ.

"Деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та обов’язково літаків. Про це знають усі захисники України. Знають усі захисники Маріуполя. Знають тисячі людей – громадяни, громадянські, які вмирають там у блокаді", — сказав він.

Крім того, Зеленський заявив, що про це знають і політики в Європі та США. Він зазначив, що українські захисники захопили певну кількість танків у окупаційної армії, проте, за його словами, люди у світі не зрозуміють, чому поле бою є більшим постачальником техніки для захисту Європи, ніж українські партнери.

"Україна не може збивати російські ракети з дробовиків та кулеметів, яких занадто багато у постачаннях", — додав він.

Як повідомлялося раніше, командир полку "Азов" Денис Прокопенко, який разом зі своїми бійцями перебуває в Маріуполі, розповів, що зміг поговорити із Зеленським та висловив упевненість, що рано чи пізно з міста не лише знімуть облогу, але розпочнеться контрнаступ.