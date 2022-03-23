"Маріуполь ще живий. Серця людей б'ються під завалами": страшний вид зруйнованого міста з повітря (відео)

Кількість знищених будинків та скалічених людських життів важко навіть перелічити

Війна на українських територіях триває вже 28-ий день поспіль. Окупанти продовжують рівняти з землею українські міста через неосяжну роздратованість потужним протистоянням українців. Найбільш гарячою точкою ведення бойових дій й надалі вважається український Маріуполь — місто, розташоване у Донецькій області, яке фашисти почали бомбити з перших днів вторгнення. Вони цинічно цілять у цивільну інфраструктуру та вбивають мирних жителів.

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Відео, на якому видно, як саме зараз виглядає населений пункт, який виживає під обстрілами російської армії, у середу, 23 лютого, оприлюднили у Telegram-каналі Окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов".

На кадрах пусті захаращені вулиці та вщент розбиті від ворожих обстрілів маріупольські багатоповерхівки, густий дим від яких простягається на кілометри. Їх жителі упродовж чотирьох тижнів вимушені виживати у підвалах без газу та води, готувати їжу на багаттях, спати на холодному бетоні та сподіватися, що мир настане вже сьогодні.

"Це Маріуполь сьогодні… Наче мертве, розстріляне ворогом місто… Але воно ще живе. Там дихають люди — голодні, в підвалах догораючих будинків. Їх серця ще б'ються під завалами з надією на порятунок. Наш Маріуполь продовжує відчувати біль від авіабомб і пронизуючої артилерії. Він все ще живий організм, який чекає на порятунок…", — йдеться в тексті публікації.

Кадри розстріляного ворогом Маріуполя

Раніше "Телеграф" повідомляв, як командири "Азова", які називають усе, що відбувається у Маріуполі не інакше як "геноцид", розповіли, навіщо путін стирає це місто з лиця землі.