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Не інакше як геноцид: в "Азові" розповіли, навіщо путін знищує Маріуполь

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Маріуполь після обстрілів Новина оновлена 21 березня 2022, 17:58
Маріуполь після обстрілів

Кількість загиблих жителів Маріуполя вже навіть складно перелічити

На 26-ий день протистояння українських захисників російським загарбникам, окупанти не припиняють обстрілювати окупований Маріуполь та знищувати мирне населення міста. Охарактеризувати те, що упродовж останніх днів відбувається у населеному пункті на Донеччині можна лише одним словом — геноцид.

Про це один з командирів окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов" Дмитро Кухарчук розповів під час розмови із кореспондентом "Телеграфу".

За словами "азовця", питання геноциду саме у Маріуполі для нього вкрай болюче, адже саме він брав участь у захисті міста ще у далекому 2014 році. Зараз же, у березні 2022-го, нацисти з росії населений пункт просто знищують, вбиваючи абсолютно всіх, хто там лишається.

"Ситуація надскладна, це навіть не гуманітарна криза, це відверта спроба рашистської орди стерти місто з землі. І питання не в "Азові" та не у військових, вони просто хочуть знищити місто та всіх його мешканців, щоб на прикладі Маріуполя показати всім містам України, що може з ними бути.", — додав Кухарчук.

Інформацію щодо надзвичайно тяжкої обстановки у місті підтверджує й командир "Азова" майор Денис Прокопенко, який повідомив, що кількість жертв серед мирного населення збільшується кожного дня.

"Наразі точну кількість загиблих не може сказати ніхто, бо людей ховають у братських могилах, без імен. Багато тіл залишаються на вулицях без поховання. Деякі люди залишаються під завалами, поховані "живцем", — йдеться у зверненні Прокопенка, оприлюдненому у понеділок, 21 березня у Telegram-каналі "Азова".

Публікація "Азова" в соцмережі

Детальніше дізнатись про надзвичайно тяжку обстановку на території окупованого Маріуполя можна дізнатися у матеріалі "Телеграфу": "Ціль рашистської орди — стерти Маріуполь з лиця землі".

Також нагадаємо, що з перших днів повномасштабної війни росії з Україною саме місто Маріуполь є однією з найгарячіших точок ведення бойових дій. Окупанти щодня бомбардують населений пункт та систематично викрадають мирних жителів, силоміць відправляючи їх на територію російської федерації.

Теги:
#Біженці #Війна #Загиблі #Маріуполь #Азов
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