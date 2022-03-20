"Повна калька нацистів": окупанти викрадають жителів Маріуполя і вивозять їх до росії

У викрадених людей забирають паспорти та зобов’язують шукати роботу у російських віддалених містах.

Окупанти, які взяли в облогу Маріуполь пішли на ще одну підлість і почали насильно вивозити мирних жителів у віддалені куточки росії.

Про це проінформувала Маріупольська міська рада у телеграм-каналі.

У повідомленні вказано, що за останній тиждень таких вже налічується кілька тисяч, здебільшого це ті українці, які залишилися у Лівобережному районі або ховалися у бомбосховищі будівлі спорт-клубу.

Зазначається, що ЗСУ відійшли з того району, щоб уникнути обстрілу окупантами великих скупчень людей, чим і скористалися росіяни.

"Відомо, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей", — йдеться у повідомленні.

Після цього частину жителів міста було вивезено на територію росії, а доля решти залишається невідомою.

"Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно забирали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну", — зазначив мер міста Вадим Бойченко.

Радник міського голови Петро Андрющенко додав, що кілька тисяч маріупольців спочатку були вивезені до Новоазовська, після цього у частини з них окупанти забрали паспорти та вивезли до Таганрогу, а звідти до інших міст Росії.

"Нашим людям видано папірці, які зобов’язують перебувати у певному місті. Фактично без права його залишити щонайменше 2 роки із зобов’язанням працевлаштування на вказане місце роботи. Цілковита калька гастрабайтерів нацистів часів другої світової", — сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, росіяни почали обманом змушувати жителів Маріуполя в’язати на руки білі стрічки, які від початку вторгнення використовуються окупантами для визначення "своїх", а потім використовуючи мирних городян як живий щит намагаються просунутися вглиб міста.