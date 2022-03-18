Порятунок людей з-під уламків театру у Маріуполі: мер дав коментар

Точних даних про загиблих наразі немає.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко розповів, як відбуваються евакуаційні роботи з порятунку мирних жителів, які залишились у бомбосховищі, що знаходилося під будівлею драматичного театру у Маріуполі.

Кириленко прокоментував ситуацію у місті під час спільного телевізійного ефіру "Єдині новини".

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Голова Донецької ОДА зазначив, що не може назвати точні цифри загиблих та поранених, адже рятівна операція ще відбувається, і не всіх людей дістали з-під завалів. Хороша новина в тому, що попередні дані про тисячі загиблих не підтвердилися і з заваленого бомбосховища дістають переляканих, але живих українців.

Як повідомлялося раніше, російська авіація завдала удару по будівлі драмтеатру в середу, 16 березня. На той час у будівлі ховалися сотні мирних жителів Маріуполя, переважно жінки та діти.

Судячи з кадрів з місця події, окупанти скинули на будинок потужну авіабомбу, через що будівля перетворилася на руїни. При цьому відомо, що з обох боків будівлі городяни намалювали два великі написи "Діти", щоб уникнути бомбардування. Втім, росіян це не зупинило.

Вранці 17 березня стало відомо, що бомбосховище витримало удар, а тому вже вранці з-під уламків будівлі почали евакуювати наляканих, але все ж таки живих людей.