Маріупольський драмтеатр буде відновлено, пообіцяли в Італії: подробиці

Зруйновану будівлю драмтеатру у Маріуполі буде відновлено

Італія має намір підтримати Україну в усуненні наслідків російського вторгнення та висловила готовність відбудувати зруйнований окупантами драмтеатр у Маріуполі.

Про це повідомив у своєму Твіттері міністр культури Італії Даріо Франческіні.

"Італія готова відновити Маріупольський театр. Кабінет Міністрів схвалив мою пропозицію надати Україні ресурси та засоби для її відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать до всієї світової спадщини людства", — написав він.

Як повідомлялося раніше, російська авіація завдала удару по будівлі драмтеатру в середу, 16 березня. На той час у будівлі ховалися сотні мирних жителів Маріуполя, переважно жінки та діти.

Судячи з кадрів з місця події, окупанти скинули на будинок потужну авіабомбу, через що будівля перетворилася на руїни. При цьому відомо, що з обох боків будівлі городяни намалювали два великі написи "Діти", щоб уникнути бомбардування. Втім, росіян це не зупинило.

Вранці 17 березня стало відомо, що бомбосховище витримало удар, а тому вже вранці з-під уламків будівлі почали евакуювати наляканих, але все ж таки живих людей.