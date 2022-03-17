Мариупольский драмтеатр будет восстановлен, пообещали в Италии: подробности

Разрушенное здание драмтеатра в Мариуполе будет восстановлено

Италия намерена поддержать Украину в устранении последствий российского вторжения и выразила готовность отстроить разрушенный оккупантами драмтеатр в Мариуполе.

Об этом сообщил в своем Твиттер министр культуры Италии Дарио Франческини.

"Италия готова восстановить Мариупольский театр. Кабинет Министров одобрил мое предложение предоставить Украине ресурсы и средства для ее восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему мировому наследию человечества", — написал он.

Как сообщалось ранее, российская авиация нанесла удар по зданию драмтеатра в среду, 16 марта. В тот момент в здании прятались сотни мирных жителей Мариуполя, в основном женщины и дети.

Судя по кадрам с места происшествия, оккупанты сбросили на здание мощную авиабомбу, из-за чего здание превратилось в руины. При этом известно, что по обе стороны здания горожане нарисовали две большие надписи "Дети", чтобы избежать бомбардировки. Впрочем, россиян это не остановило.

Утром 17 марта стало известно, что бомбоубежище выдержало удар, а потому уже утром из-под обломков здания начали эвакуировать напуганных, но все же живых людей.