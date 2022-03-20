"Полнейшая калька нацистов": оккупанты похищают жителей Мариуполя и вывозят их в россию

У похищенных людей забирают паспорта и обязывают искать работу в российских отдаленных городах.

Оккупанты, которые осаждают Мариуполь пошли на еще одну подлость и начали насильно вывозить мирных жителей в отдаленные уголки россии.

Об этом проинформировал Мариупольский городской совет в телеграм-канале.

В сообщении указано, что за последнюю неделю таковых уже насчитывается несколько тысяч, в основном это те украинцы, которые остались в Левобережном районе или прятались в убежище здания спорт-клуба.

Отмечается, что ВСУ отошли из того района, чтобы избежать обстрелов оккупантами больших скоплений людей, чем и воспользовались россияне.

"Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей", — говорится в сообщении.

После этого часть из жителей города была вывезена на территорию россии, а судьба остальных остается неизвестной.

"То, что сегодня делают оккупанты – знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно увозили людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно увозили в другую страну", — отметил мэр города Вадим Бойченко.

Советник городского главы Петр Андрющенко добавил, что несколько тысяч мариупольцев сначала были вывезены в Новоазовск, после этого у части из них оккупанты забрали паспорта и вывезли в Таганрог, а оттуда в другие города россии.

"Нашим людям выданы бумажки, обязывающие находиться в определенном городе. Фактически без права его оставить по меньшей мере 2 года с обязательством трудоустройства на указанное место работы. Полнейшая калька гастрабайтеров нацистов времен второй мировой", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, россияне начали обманом заставлять жителей Мариуполя вязать на руки белые ленты, которые с самого начала вторжения используются оккупантами для определения "своих", а затем используя мирных горожан в качестве живого щита пытаются продвинуться вглубь города.