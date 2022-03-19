Российские нацисты придумали новую подлость в окруженном Мариуполе

Армия захватчиков в который раз хочет использовать мирное население в качестве живого щита

Мариуполь, из которого постепенно удается уезжать изнеможенному бомбежками населению, подвергается очередному испытанию от оккупантов. Теперь российские военные пытаются замаскировать под себя местное население с помощью белых повязок.

О подобной подлости сообщили в командовании отдельного полка спецназначения "Азов".

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По информации военных, захватчики пытаются войти в доверие к перепуганным гражданским, а затем предлагают повязать себе на руку белые ленты. Такую необходимость они объясняют "опознавательным знаком мирного населения".

На самом же деле с белыми повязками российская армия вторглась в Украине еще ранним утром 24 февраля. Практически по всей линии фронта оккупантов находили именно с белыми повязками на руках. К слову, также белые повязки использовались россиянами в 2014 году при захвате власти в Крыму.

В Мариуполе же подобные провокации направлены на то, чтобы подставить украинских военнослужащих в случае стрельбе по цивильному населению. Также оккупанты надеются создать себе из горожан подобие живого щита, дабы пробраться еще дальше вглубь города.

В "Азове" местных жителей просят быть максимально осторожными и не вестись на подобные подлые происки вражеской армии.

Отметим, что Мариуполь на сегодня является одним из самых "жарких" направлений на фронте. Еще в этот список вошли Изюм, Волноваха, Николаев и Херсон. В целом же украинские военнослужащие дают отпор по всей линии сражения.