Спасение людей из-под обломков театра в Мариуполе: мэр дал комментарий

Точных данных о погибших пока нет.

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко рассказал, как происходят эвакуационные работы по спасению мирных жителей, которые остались в бомбоубежище, что находилось под зданием драматического театра в Мариуполе.

Кириленко прокомментировал ситуацию в городе во время совместного телевизионного эфира "Єдині новини".

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Глава Донецкой ОГА отметил, что не может назвать точные цифры погибших и раненых, ведь спасительная операция еще происходит, и не всех людей достали из-под завалов. Хорошая новость в том, что предыдущие данные о тысячах погибших не подтвердилась, и с заваленного бомбоубежища достают перепуганных, но живых украинцев.

Как сообщалось ранее, российская авиация нанесла удар по зданию драмтеатра в среду, 16 марта. В тот момент в здании прятались сотни мирных жителей Мариуполя, в основном женщины и дети.

Судя по кадрам с места происшествия, оккупанты сбросили на здание мощную авиабомбу, из-за чего здание превратилось в руины. При этом известно, что по обе стороны здания горожане нарисовали две большие надписи "Дети", чтобы избежать бомбардировки. Впрочем, россиян это не остановило.

Утром 17 марта стало известно, что бомбоубежище выдержало удар, а потому уже утром из-под обломков здания начали эвакуировать напуганных, но все же живых людей.