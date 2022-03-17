Бомбоубежище в драмтеатре Мариуполя выдержало удар: подробности от нардепа

Количество пострадавших все еще неизвестно, но есть и выжившие

Бомбоубежище под зданием Драматического театра в Мариуполе, которое накануне было уничтожено мощным взрывом авиационной бомбы, выдержало. Сейчас ведутся эвакуационные работы, перепуганных, но живых людей вытаскивают из-под завалов.

Об этом сообщил нардеп Сергей Тарута.

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Как написал политик, ночь с 16 на 17 марта прошла в абсолютном неведении, потому что велись бои. Из-за этого начать разбирать завалы и подсчет вероятно погибших и пострадавших людей было невозможно.

Однако на утро четверга ситуация в городе более-менее стабилизировалась, обстрелы со стороны российских оккупантов временно прекратились, и коммунальные службы смогли добраться до руин Драмтеатра.

"Бомбоубежище выдержало, — написал Тарута в Facebook. — Завалы начали разбирать, люди выходят живые".

Более конкретной информации о происходящем в Мариуполе пока неизвестно.

При этом местные чиновники подчеркивают — в городе происходит гуманитарная катастрофа, погибших хоронят в братских могилах, а местная инфраструктура разбита процентов на 80.