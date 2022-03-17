Укр

Бомбоубежище в драмтеатре Мариуполя выдержало удар: подробности от нардепа

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2202
Драмтеатр был поврежден авиационным снарядом Новость обновлена 17 марта 2022, 10:32
Драмтеатр был поврежден авиационным снарядом

Количество пострадавших все еще неизвестно, но есть и выжившие

Бомбоубежище под зданием Драматического театра в Мариуполе, которое накануне было уничтожено мощным взрывом авиационной бомбы, выдержало. Сейчас ведутся эвакуационные работы, перепуганных, но живых людей вытаскивают из-под завалов.

Об этом сообщил нардеп Сергей Тарута.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Как написал политик, ночь с 16 на 17 марта прошла в абсолютном неведении, потому что велись бои. Из-за этого начать разбирать завалы и подсчет вероятно погибших и пострадавших людей было невозможно.

Однако на утро четверга ситуация в городе более-менее стабилизировалась, обстрелы со стороны российских оккупантов временно прекратились, и коммунальные службы смогли добраться до руин Драмтеатра.

"Бомбоубежище выдержало, — написал Тарута в Facebook. — Завалы начали разбирать, люди выходят живые".

Более конкретной информации о происходящем в Мариуполе пока неизвестно.

При этом местные чиновники подчеркивают — в городе происходит гуманитарная катастрофа, погибших хоронят в братских могилах, а местная инфраструктура разбита процентов на 80.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мариуполь #Драмтеатр #Бомбоубежище
Владимир Зеленский
Украина
Зеленский обратился к Германии: "Страны за океаном оказались для нас ближе, чем вы"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский обратился к Германии: "Страны за океаном оказались для нас ближе, чем вы"
Дата публикации
Категория
Техника оккупантов пылает в разных точках страны
Около 14 тысяч солдат и более 400 танков: свежие данные о потерях оккупантов
Дата публикации
Категория
Драмтеатр был поврежден авиационным снарядом
Бомбоубежище в драмтеатре Мариуполя выдержало удар: подробности от нардепа
Дата публикации
Категория
Волноваха
Города больше нет: что "русский мир" сделал с Волновахой (видео)
Дата публикации
Категория
Мирные украинцы продолжают страдать из-за российского вторжения
Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам