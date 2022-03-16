Трагедия в Мариуполе: новые фото и видео разбомбленного оккупантами театра
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российские оккупанты устроили геноцид в городе.
В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабной российской агрессии в Украине российские оккупанты варварски разбомбили Мариупольский драматический театр.
В сети публикуются фото и видеокадры с места преступления российской армии.
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По информации отдельного отряда специального назначения "Азов", Мариупольский драматический театр использовался как убежище для людей, которые потеряли жилье или средства для существования. Сообщается, что в момент атаки в драмтеатре находилось около тысячи человек, включая женщин и маленьких детей. Отмечается, что в россии знали, что в драмтеатре собираются беженцы.
Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Российские захватчики устроили настоящий геноцид в городе, в котором погибли уже более двух тысяч мирных жителей, инфраструктура в населенном пункте полностью уничтожена. На днях в сети появились кадры, на которые попало чудовищное преступление россиян в городе. Пару дней назад в интернете появилось видео последствий разрушений в Мариуполе.