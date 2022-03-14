Укр

Город в огне: пострадавший от рук оккупантов Мариуполь показали с воздуха

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Жилые дома мариупольцев горят и дымят Новость обновлена 14 марта 2022, 13:40
Жилые дома мариупольцев горят и дымят

Россияне не щадят мирный город

С каждым днем осажденный портовый Мариуполь Донецкой области все больше страдает от рук российских оккупантов.

В каком он состоянии, можно наглядно увидеть на видео с воздуха, которое утром в понедельник, 14 марта, показали в полку "Азов", сообщает "Телеграф".

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Отмечается, что Мариуполь с первых же дней войны подвергается атакам россиян, поскольку он для них имеет большое стратегическое значение, — именно через этот населенный пункт пролегает так называемый коридор в Крым.

Вид на горящий Мариуполь сверху
Вид на горящий Мариуполь сверху

Хотя россияне утверждают, что якобы обстреливают только военные и стратегическое объекты, на ролике можно видеть, как горят обычные жилые дома в Мариуполе. Над городом буквально стоят столбы черного дыма.

Стоит заметить, что за время войны в Мариуполе погибло уже много мирных жителей, — вспомнить хотя бы атаку оккупантов по роддому с воздуха.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему украинские военные пока не могут отбить россиян от Мариуполя.

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#Мариуполь
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