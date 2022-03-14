Город в огне: пострадавший от рук оккупантов Мариуполь показали с воздуха
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 128
Россияне не щадят мирный город
С каждым днем осажденный портовый Мариуполь Донецкой области все больше страдает от рук российских оккупантов.
В каком он состоянии, можно наглядно увидеть на видео с воздуха, которое утром в понедельник, 14 марта, показали в полку "Азов", сообщает "Телеграф".
Оперативные и правдивые новости о войне с россией читайте на нашем канале в Телеграм
Отмечается, что Мариуполь с первых же дней войны подвергается атакам россиян, поскольку он для них имеет большое стратегическое значение, — именно через этот населенный пункт пролегает так называемый коридор в Крым.
Хотя россияне утверждают, что якобы обстреливают только военные и стратегическое объекты, на ролике можно видеть, как горят обычные жилые дома в Мариуполе. Над городом буквально стоят столбы черного дыма.
Стоит заметить, что за время войны в Мариуполе погибло уже много мирных жителей, — вспомнить хотя бы атаку оккупантов по роддому с воздуха.
Ранее "Телеграф" объяснял, почему украинские военные пока не могут отбить россиян от Мариуполя.