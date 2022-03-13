Обстреляли с воздуха: оккупанты снова сорвали гуманитарный груз для Мариуполя

Украинские власти надеются, что гуманитарный коридор удастся организовать в ближайшее время.

Российские оккупанты в очередной раз сорвали поставку гуманитарного груза для Мариуполя, который несколько дней как осажден. Автобусы и грузовики остались в Бердянске, однако украинские власти не теряют надежды, что в понедельник, 14 марта, их удастся доставить жителям города.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

По ее словам, гуманитарная колонна не смогла добраться до Мариуполя и провести эвакуацию людей, ведь россияне начали атаковать город с воздуха. Верещук добавила, что много гражданского населения из-за этих обстрелов погибло.

Вице-премьер отметила, что посольства Греции, Турции, миссии ОБСЕ и Красного Креста обращались с просьбой эвакуировать людей из Мариуполя и спасти их работников, однако до сих пор "ключ в руках Путина".

Верещук добавила, что за 13 марта гуманитарные коридоры сработали в Луганской и Киевской областях — удалось эвакуировать тысячи человек.

За 18 дней войны в Украине через гумкоридоры вывезли более 140 тысяч человек.

Напомним, что 9 марта россияне мощно ударили по Мариуполю с воздуха, бомбили роддом и детскую больницу, в результате чего погибли несколько человек, а еще 17 пострадали — все они были женщинами, детьми и медработниками.

В России признали свою ответственность за обстрел, но заявили, что сделали это, потому что в здании якобы была "база Азова".

Как сообщал "Телеграф", по последним данным с фронта Мариуполь в осаде, но украинские военные делают все возможное, чтобы вернуть его к нормальной жизни.