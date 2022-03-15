Укр

Так выглядит "русский мир": оккупанты из танка расстреляли прохожего в Мариуполе

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Цинизм оккупантов не знает границ — они стреляют по людям из танков Новость обновлена 15 марта 2022, 22:01
Цинизм оккупантов не знает границ — они стреляют по людям из танков

Мужчина просто шел по улице, когда в него выстрелили танковым снарядом.

В портовом Мариуполе Донецкой области, который разбомбили почти вдребезги, российские оккупанты выстрелили из танка в гражданского мужчину. Шансов выжить у него не было совсем.

Жестокие кадры убийства опубликовали в Telegram-канале "АЗОВ — Мариуполь".

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Отмечается, что пожилой мужчина шел по улице в Мариуполе и привлекал внимание, чтобы в него никто не стрелял. Однако российский оккупант на танке выпустил по гражданину танковый снаряд, не оставив ему никакого шанса на жизнь.

Это еще одно очередное доказательство того, что россияне не знают границ в своей жестокости и цинизме. Эти кадры точно должны попасть в Гаагский трибунал и подтвердить тот факт, что оккупанты осуществляют настоящий геноцид украинского народа.

Следует отметить, что российская пропаганда продолжает утверждать, что оккупанты не обстреливают гражданскую инфраструктуру и людей. Однако, есть сотни, а то и тысячи случаев, когда солдаты россии обстреливали больницы, роддома, церкви и просто жилые здания, а также женщин, детей и пожилых людей, и даже гуманитарные конвои.

О преступлениях российских оккупантов знают не только в Украине — кадры расстрелов гражданского населения передали немецким журналистам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у путина признали, что специально разбомбили роддом в Мариуполе и уже придумали бессмысленное оправдание.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мариуполь #Танк #Оккупанты #Вбивство
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