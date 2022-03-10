У путина признали, что специально разбомбили роддом в Мариуполе и уже придумали нелепое оправдание

Атаки рф направлены на объекты социальной инфраструктуры

В россии уже даже не пытаются отрицать того, что ударили бомбардировкой по родильному отделению и детской больнице. Правда они придумали нелепое объяснение.

Доверенное лицо кровавого диктатора владимира путина Сергей Марков оправдывает это якобы тем, что его занял "Азов" и женщин оттуда выгнали. Он заявляет, что раненные женщины это якобы специально завезенные подразделениями по психологической войне актеры.

Согласно данным Мариупольского горсовета во время обстрела погибли трое людей, среди которых один ребенок — девочка. Пострадали 17 человек — врачи, женщины, дети.

При этом он заявляет, что это "Азовцы" не дают выезжать из города людям. Напомним, при посредничестве "Красного Креста" удалось договориться об открытии гуманитарного коридора. Но российские войска, пользуясь тишиной, пытались продвинуться и обстреливали часть маршрута в Запорожской области.

"Телеграф" писал, что на обстрел детской больницы в Мариуполе уже отреагировали мировые СМИ, многие из них вышли с заголовками, резко осудившими поступок российских войск.