"Предел жестокости" - мировые СМИ эмоционально отреагировали на обстрел детской больницы Мариуполя

Точное количество жертв нападения неизвестно

Атака по Мариуполю, в которой пострадали детская больница и родильное отделение, вызвала серьезній общественный резонанс в мире. Передовицы газет вышли 10 марта с осуждающими заголовками.

Подборку первых полос прессы опубликовала Ирина Геращенко.

Газеты Times, Guardian, Daily Telegraph, Financial Times, который считаются авторитетными печатными изданиями в Британии и выходят тиражом по всему миру посвятили Украине и Мариуполю объемные материалы. "Нацелившись на матерей и младенцев", цитаты из обращения президента Владимира Зеленского — британцев поразило происходящее в Украине.

"россия "замышляет химическую атаку"

"Зеленский обвиняет русских в "зверстве" с больницей в просьбе о помощи мира"

"Нацелившись на матерей и младенцев"

"Путин бомбил детскую больницу"

"Зверство": россия бомбила украинскую детскую больницу"

Известные таблоиды Sun, Daily Mail, Daily Mirror, Daily Express также не обошли стороной тему обстрелов в Мариуполе, но их заголовки были куда более напористыми: "Варварство", "Предел жестокости", а российских военных назвали "мясниками тирана".

"Мясники тирана разбомбили детскую больницу"

"Новый минимум для путина: россияне повредили детскую больницу

Фото беременных женщин, которые выбираются или их выносят из поврежденного здания облетели мировые СМИ.

В Украине ухудшаются условия, поскольку война идет третью неделю

Ранее "Телеграф" писал, что в британском министерстве иностранных дел отреагировали на нападение на детскую больницу в Мариуполе и призвали к более жестким санкциям против россии.

В свою очередь в США сравнивают Мариуполь с блокадным Ленинградом.