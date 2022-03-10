Укр

"Предел жестокости" - мировые СМИ эмоционально отреагировали на обстрел детской больницы Мариуполя

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кадры из больницы облетели СМИ Новость обновлена 10 марта 2022, 08:23
Кадры из больницы облетели СМИ

Точное количество жертв нападения неизвестно

Атака по Мариуполю, в которой пострадали детская больница и родильное отделение, вызвала серьезній общественный резонанс в мире. Передовицы газет вышли 10 марта с осуждающими заголовками.

Подборку первых полос прессы опубликовала Ирина Геращенко.

Газеты Times, Guardian, Daily Telegraph, Financial Times, который считаются авторитетными печатными изданиями в Британии и выходят тиражом по всему миру посвятили Украине и Мариуполю объемные материалы. "Нацелившись на матерей и младенцев", цитаты из обращения президента Владимира Зеленского — британцев поразило происходящее в Украине.

"россия "замышляет химическую атаку"
"россия "замышляет химическую атаку"
"Зеленский обвиняет русских в "зверстве" с больницей в просьбе о помощи мира"
"Зеленский обвиняет русских в "зверстве" с больницей в просьбе о помощи мира"
"Нацелившись на матерей и младенцев"
"Нацелившись на матерей и младенцев"
"Путин бомбил детскую больницу"
"Путин бомбил детскую больницу"
"Зверство": россия бомбила украинскую детскую больницу"
"Зверство": россия бомбила украинскую детскую больницу"

Известные таблоиды Sun, Daily Mail, Daily Mirror, Daily Express также не обошли стороной тему обстрелов в Мариуполе, но их заголовки были куда более напористыми: "Варварство", "Предел жестокости", а российских военных назвали "мясниками тирана".

"Варварство"
"Варварство"
"Мясники тирана разбомбили детскую больницу"
"Мясники тирана разбомбили детскую больницу"
"Предел жестокости"
"Предел жестокости"
"Новый минимум для путина: россияне повредили детскую больницу
"Новый минимум для путина: россияне повредили детскую больницу
"Порочный"
"Порочный"

Фото беременных женщин, которые выбираются или их выносят из поврежденного здания облетели мировые СМИ.

В Украине ухудшаются условия, поскольку война идет третью неделю
В Украине ухудшаются условия, поскольку война идет третью неделю

Ранее "Телеграф" писал, что в британском министерстве иностранных дел отреагировали на нападение на детскую больницу в Мариуполе и призвали к более жестким санкциям против россии.

В свою очередь в США сравнивают Мариуполь с блокадным Ленинградом.

Теги:
#Больница #СМИ #Обстрел #Мариуполь
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