"Предел жестокости" - мировые СМИ эмоционально отреагировали на обстрел детской больницы Мариуполя
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Точное количество жертв нападения неизвестно
Атака по Мариуполю, в которой пострадали детская больница и родильное отделение, вызвала серьезній общественный резонанс в мире. Передовицы газет вышли 10 марта с осуждающими заголовками.
Подборку первых полос прессы опубликовала Ирина Геращенко.
Газеты Times, Guardian, Daily Telegraph, Financial Times, который считаются авторитетными печатными изданиями в Британии и выходят тиражом по всему миру посвятили Украине и Мариуполю объемные материалы. "Нацелившись на матерей и младенцев", цитаты из обращения президента Владимира Зеленского — британцев поразило происходящее в Украине.
Известные таблоиды Sun, Daily Mail, Daily Mirror, Daily Express также не обошли стороной тему обстрелов в Мариуполе, но их заголовки были куда более напористыми: "Варварство", "Предел жестокости", а российских военных назвали "мясниками тирана".
Фото беременных женщин, которые выбираются или их выносят из поврежденного здания облетели мировые СМИ.
Ранее "Телеграф" писал, что в британском министерстве иностранных дел отреагировали на нападение на детскую больницу в Мариуполе и призвали к более жестким санкциям против россии.
В свою очередь в США сравнивают Мариуполь с блокадным Ленинградом.
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