Укр

После расстрела роддома в Мариуполе в Британии призвали к ещё более жёсткому удару по путину

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Трасс считает, что кремль нужно наказывать санкциями Новость обновлена 10 марта 2022, 06:57
Трасс считает, что кремль нужно наказывать санкциями

Россия нарушила целостность и безопасность украинского государства, что является недопустимым

Санкционная политика в отношении кровавого диктатора владимира путина со стороны Запада должна быть максимально жесткой и являться настоящим "потоком", ударяющим по экономическому благополучию политика. Таким образом на новости об обстреле роддома в Мариуполе отреагировала глава британского МИД Лиз Трасс.

Новость сообщает "Телеграф", ссылаясь на издание "The AGE".

По словам Трасс, другим странам нужно срочно объединить усилия, дабы остановить разрастание российской агрессии, которая абсолютно бесконтрольна. Для этого, считает чиновница, пора сделать личные санкции против путина еще больше жесткими, чтобы расходы с его стороны исключительно росли.

"Если мы позволим путинскому экспансионизму остаться безнаказанным, это станет опасным сигналом для потенциальных агрессоров и авторитаристов по всему миру", — подчеркнула Трасс.

Более того — она сравнила нынешнюю российско-украинскую войну "сдвигом парадигмы масштаба 11 сентября".

Отметим, что Великобритания — одна из тех зарубежных стран, которые оказывают поддержку Украине и ее гражданам с самого начала российской агрессии. Вслед за США в Лондоне решили отказаться от потребления нефтепродуктов из рф, местные рабочие отказываются принимать российские товары, а президента Зеленского в палатах парламента провожают огромными овациями.

Теги:
#Украина #Великобритания #Россия #Санкции #Владимир Путин #Британия
Трасс считает, что кремль нужно наказывать санкциями
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