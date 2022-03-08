Байден запретил весь импорт нефти из россии: подробности

США нанесли сокрушительный удар по экономике рф.

Во вторник, 8 марта, на 13-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о запрете на импорт российских нефти и газа.

Об этом сообщает президент США во время своего брифинга 8 марта.

Байден заявил, что данное решение принято в тесном сотрудничестве с союзниками. Кроме того, президент США отметил, что с пониманием относится к тому факту, что европейские страны не смогут принять подобное решение из-за энергоресурсной зависимости от рф. Также в Вашингтоне предупредили американцев, что запрет на импорт российской нефти ударит по их кошелькам, ведь топливо подорожает.

Добавим, что в Великобритании также хотят отказаться от российских нефтепродуктов. Стало известно, что британцы планируют избавиться от подобной зависимости от рф до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС. Ранее о запрете импорта российской нефти заявила Канада.

Ранее сообщалось, что запрет на импорт российской нефти в США отразится на цене на топливо во всему миру.

Напомним, 8 марта пленный боевик "ЛНР" заявил, что его силой забрали на войну, когда он вышел из продуктового магазина.