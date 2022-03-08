Укр

США решились на новый мощнейший удар по россии: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Заправка авто Новость обновлена 08 марта 2022, 16:52
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В США ужесточат экономическое давление на рф.

Во вторник, 8 марта, на 13-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Соединенные Штаты Америки должны объявить о запрете на импорт российской нефти.

Об этом в эфире CNN заявил сенатор Крис Кунс.

По словам сенатора, из-за запрета на импорт цены на топливо вырастут по всему миру, однако в США готовы к этому, ведь "это цена свободы".

Добавим, что во вторник ожидается также, что США могут запретить импорт не только российской нефти и нефтепродуктов, но и сжиженного природного газа, и российского угля. Об этом сообщает bloomberg.

Добавим, что европейские страны, которые больше всех потребляют российских энергоресурсов пока не собираются отказываться от поставок из рф.

Ранее сообщалось, что cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в воскресенье, 6 марта, заявила, что палата "изучает" закон о запрете импорта российской нефти. США ведут переговоры с европейскими странами о передаче Украине военных самолетов. Кроме того, в США рассказали, когда снимут все санкции с российской федерации.

Теги:
#Украина #США #Уголь #Нефть #Сжиженный газ #Война с Россией
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