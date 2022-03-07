Укр

США приняли важное решение по поводу отказа от российской нефти

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Конгресс США Новость обновлена 07 марта 2022, 20:25
Конгресс США

В Конгрессе хотят запретить импорт российской нефти

Власти США завершают подготовку новых санкций против рф за вторжение в Украину. Теперь Конгресс стремится запретить импорт российских энергоносителей.

Об этом сообщает Reuters.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в воскресенье, 6 марта, заявила, что палата "изучает" закон о запрете импорта российской нефти. Также документ предполагает разрыв нормальных торговых отношений с россией и Беларусью.

Напомним, что экономика россии существенно пострадала после санкций, введенных многими странами и компаниями в отношении страны после вторжения в Украину.

Великобритания, которая обещала уничтожить экономику рф, расширила перечень санкций за агрессию россии против Украины. Теперь туда включили еще двух российских олигархов — Алишера Усманова и Игоря Шувалова. Ранее правительство Британии ввело болезненные санкции против путина и лаврова.

Теги:
#Россия #Нефть #Санкции #Импорт #Нэнси Пелоси #США.
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