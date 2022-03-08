США зважилися на новий потужний удар по росії: подробиці

У США посилять економічний тиск на рф

У вівторок, 8 березня, на 13-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Сполучені Штати Америки повинні оголосити про заборону імпорту російської нафти.

Про це в ефірі CNN заявив сенатор Кріс Кунс.

За словами сенатора, через заборону на імпорт ціни на пальне зростуть у всьому світі, однак у США готові до цього, адже це "ціна свободи".

Додамо, що у вівторок очікується також, що США можуть заборонити імпорт не лише російської нафти та нафтопродуктів, а й російського зрідженого природного газу та російського вугілля. Про це повідомляє Bloomberg.

Додамо, що європейські країни, які найбільше споживають російських енергоресурсів, поки що не збираються відмовлятися від поставок з рф.

Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі в неділю, 6 березня, заявила, що палата "вивчає" закон про заборону імпорту російської нафти. Також США ведуть переговори з європейськими країнами щодо передачі Україні військових літаків. Крім того, у США розповіли, коли знімуть усі санкції з російської федерації.