Санкції назавжди? У США назвали єдину умову зняття обмежень з росії

У росії сумніваються, що виконають її

Економіка росії істотно постраждала після санкцій, запроваджених багатьма країнами та компаніями щодо країни після вторгнення в Україну. Їх можна зняти — заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала обов’язкову для цього умову.

Нуланд сказала, що санкції будуть частково зняті у разі закінчення росією війни та її допомоги у відбудові України, якщо рф не тільки займеться відновленням миру, але й визнає український суверенітет, цілісність території та право на існування.

У російських ЗМІ інформацію вважають за краще давати інакше, вони не виносять частину "відбудувати і визнати суверенітет і територіальну цілісність", а дають тільки з боку закінчення війни.

Тим часом у російському сегменті мережі обговорюють зняття обмежень. "З путіним санкції назавжди", "путина не стане, а санкції залишаться з росією" та інші повідомлення в такому ключі змішані з висловлюваннями у стилі "ага, все кинула і почала відбудовувати".

Як раніше писав "Телеграф", росія напала на нашу країну понад тиждень тому і завдала серйозної шкоди інфраструктурі кількох міст. Президент України Володимир Зеленський вже попередив росію, щоб там вивчали слово "репарації".