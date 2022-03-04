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Санкції назавжди? У США назвали єдину умову зняття обмежень з росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Вікторія Нуланд Новина оновлена 04 березня 2022, 07:33
Вікторія Нуланд

У росії сумніваються, що виконають її

Економіка росії істотно постраждала після санкцій, запроваджених багатьма країнами та компаніями щодо країни після вторгнення в Україну. Їх можна зняти — заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала обов’язкову для цього умову.

Нуланд сказала, що санкції будуть частково зняті у разі закінчення росією війни та її допомоги у відбудові України, якщо рф не тільки займеться відновленням миру, але й визнає український суверенітет, цілісність території та право на існування.

У російських ЗМІ інформацію вважають за краще давати інакше, вони не виносять частину "відбудувати і визнати суверенітет і територіальну цілісність", а дають тільки з боку закінчення війни.

Тим часом у російському сегменті мережі обговорюють зняття обмежень. "З путіним санкції назавжди", "путина не стане, а санкції залишаться з росією" та інші повідомлення в такому ключі змішані з висловлюваннями у стилі "ага, все кинула і почала відбудовувати".

Як раніше писав "Телеграф", росія напала на нашу країну понад тиждень тому і завдала серйозної шкоди інфраструктурі кількох міст. Президент України Володимир Зеленський вже попередив росію, щоб там вивчали слово "репарації".

Теги:
#Росія #Санкції #Вікторія Нуланд
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