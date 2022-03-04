Санкции навсегда? В США назвали единственное условие снятия ограничений с россии
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В россии сомневаются, что выполнят его
Экономика россии существенно пострадала после санкций введенных многими странами и компаниями в отношении страны после вторжения в Украину. Их снять можно — заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала обязательное для этого условие.
Нуланд сказала, что санкции будут частично сняты в случае окончания россией войны и ее помощи в отстроении Украины, если рф не только займется восстановлением мира, но и признает украинский суверенитет, целостность территории и право на существование.
В российских СМИ информацию предпочитают давать по другому, они не выносят часть про "отстроить и признать суверенитет и территориальную целостность", а дают только со стороны окончания войны.
Тем временем в российском сегменте сети обсуждают снятие ограничений. "С путиным санкции навсегда", "путина не станет, а санкции останутся с россией" и другие сообщения в таком ключе смешаны с высказываниями в стиле "ага, все бросила и стала отстраивать".
Как ранее писал "Телеграф", россия напала на нашу страну более недели назад и нанесла серьезный урон инфраструктуре нескольких городов. Президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил рф, чтобы там учили слово "репарации".
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