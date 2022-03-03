Зеленский требует от россии репарации: что это такое и когда их платят

Россияне уже заинтересовались этими "терминами".

Российская армия восьмой день подряд обстреливает украинские города — под артиллерийскими, авиационными и ракетными обстрелами Харьков, Киев, Чернигов и другие.

Между тем пропагандистские СМИ россии продолжают утверждать, что их солдаты по мирному населению не стреляют.

В ежедневном видеобращении президент Владимир Зеленский призвал россиян учить слово "репарации" и "контрибуции", потому что рф восстановит Украине всю уничтоженную инфраструктуру.

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим россии: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А погибших – мы не забудем", — сказал Зеленский.

Что такое репарации

Репарации (от лат. reparation — восстановление) — в международном праве полное или частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной.

Выплачивается государству-победителю побежденной страной.

Право на получение репарации впервые было обосновано в Версальском мирном договоре 1919 г., где зафиксирована ответственность Германии и ее союзников за убытки, понесенные гражданским населением стран Антанты вследствие войны.

После Второй мировой войны (1935-1945 гг.) формы репарации с фашистской Германии и ее союзников были определены на Крымской и Потсдамской конференциях (1945 г.). Могут быть произведены в форме реституции (восстановление, отозвание; возвращение прежних прав и преимуществ).

Что такое контрибуции

Контрибуции (лат. contributio — "всеобщий вклад, общественный сбор средств") — платежи, налагаемые на проигравшее государство в пользу государства-победителя. Во время войны оплачивается населением занятой территории, по окончании войны — правительством побеждённой страны, и может называться военной контрибуцией.

Стоит отметить, что россияне уже начали учить термины "репарации" и "контрибуции" — подтверждено Google Trends.

Термины "репарации" и "контрибуции" стали одними из самых популярных запросов в русскоязычной версии Google, свидетельствуют данные Google Trends.

Отметим, президент Владимир Зеленский 3 марта дал пресс-конференцию иностранным СМИ и призвал главу Кремля уйти с украинской земли или сесть с ним за стол переговоров.