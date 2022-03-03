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Зеленский обратился к Путину: "Я не кусаюсь, чего ты боишься?"

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Президент Владимир Зеленский Новость обновлена 03 марта 2022, 18:54
Президент Владимир Зеленский

Владимир Зеленский предлагает Путину поговорить.

Президент Владимир Зеленский 3 марта на восьмой день войны дал пресс-конференцию иностранным СМИ и призвал главу Кремля уйти с украинской земли или сесть с ним за стол переговоров.

Зеленский подчеркнул, что Украина никому не угрожает и не захватывает чужие земли. На вопрос о том, готова ли Украина дать "гарантии", президент ответил:

"Гарантии для чего? Мы не нападаем и не собираемся нападать на Россию. Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Кому я что должен дать?.. Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем — я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?", — сказал президент Украины.

Отметим, 3 марта Украина и Россия начали новый этап переговоров.

Теги:
#Россия #Владимир Зеленский #Владмир Путин
Президент Владимир Зеленский
Политика
Зеленский обратился к Путину: "Я не кусаюсь, чего ты боишься?"
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